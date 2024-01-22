Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве: что это значит и кого может касаться

Сегодня, 22 января 2024 года, в День Соборности Украины президент Владимир Зеленский сообщил, что внесет в Верховную Раду Украины законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

Что значит институт множественного гражданства и кто его сможет получить, читай в материале.

Множественное гражданство в Украине: заявление Зеленского

В своем поздравлении с Днем Соборности Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны многомиллионная диаспора украинцев в мире активизировалась и помогала нашей стране разными способами. Поэтому все, кто имеет украинские корни и не забыл его, должны иметь возможность стать украинцами и по паспорту.

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— Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, позволяющий принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

Он позволит иметь наше гражданство всем этническим украинским и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора.

Все, кто в периоды разных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли.

Иностранные добровольцы, вставшие на защиту Украины, все, кто воюет за свободу Украины как за родную Родину. И Украина станет для них такой.

Для всех, кто сможет почувствовать, что быть в Украине, значит быть дома. Не туристами, а гражданами. Большой, соборной, единой Украины, — акцентировал он.

Что такое институт множественного гражданства

Двойное гражданство в международном праве принято обозначать термином бипатризм, или множественное гражданство. Это такой правовой статус личности, при котором она одновременно владеет гражданством более одного государства.

Двойное гражданство чаще всего порождается в результате коллизии законодательства разных государств, когда одно государство при определении принадлежности к своему гражданству принципом “право крови” — признает своими гражданами лиц, родители которых являются его гражданами, а другое государство придерживается принципа “право земли” — признает своими гражданами лиц, родившихся на его территории. Часто страна может не требовать отказ от гражданства государства своих родителей.

Сегодня институт двойного или множественного гражданства практикуют более 100 стран мира. Двойное или множественное гражданство имеет свои преимущества: защиту от политической, экономической и социальной нестабильности в стране постоянного жительства; возможность безвизового въезда во многие страны мира; возможность работать и вести собственный бизнес в другой стране.

Множественное гражданство возникает, если в законодательстве не содержится полный набор ограничительных обстоятельств, препятствующих его возникновению.

Но следует отметить, что, согласно статье 4 Конституции Украины, в Украине введен принцип единого гражданства. Этот принцип также закреплен и в Законе Украины О гражданстве Украины 2001 года.

Но ни Закон, ни Уголовный кодекс или Кодекс об административных правонарушениях не предусматривают ответственности для граждан Украины за получение двойного гражданства или сознательное сокрытие этого факта. Единственным случаем ответственности является положение Закона о потере гражданства Украины в результате добровольного обретения совершеннолетним гражданином Украины гражданства другой страны.

Поэтому законопроект о введении института множественного гражданства может стать значительным изменением в нашем законодательстве.

Какие страны имеют множественное гражданство

Иметь двойное гражданство разрешено в 130 странах мира, среди которых: США и Канада, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Ватикан.

58 стран, среди которых на данный момент Украина, не признают двойное гражданство, среди них: Афганистан, Иран, ОАЭ, Китай, Узбекистан Казахстан, Грузия, Индия, Япония, Саудовская Аравия и Северная Корея.

Принципа единого гражданства также придерживаются: Норвегия, Монако, Словакия, Черногория, Австрия, Эстония, Нидерланды, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Когда одни хотят получить гражданство Украины, другие задумываются, можно ли его не иметь. Ранее мы рассказывали, можно ли отказаться от украинского гражданства во время войны.

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