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Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве: что это значит и кого может касаться

Богдана Макалюк, журналист сайта 22 января 2024, 10:59
Зеленський внесе до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство
Фото: Сайт президента Украины

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