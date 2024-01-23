Список стран будет регламентироваться: Кулеба развенчал мифы о множественном гражданстве

Вчера, 22 января 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил о представлении в Верховную Раду законопроекте о множественном гражданстве. Вокруг темы уже разгорелось немало разговоров, в том числе и о том, кого такие изменения будут касаться и не угрожает ли это облегчением для граждан России в получении украинского гражданства.

Все мифы об этом в эфире телемарафона Єдині новини развеял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он рассказал ведущему Вадиму Карпьяку о введении в Украине множественного гражданства и объяснил: это делается для того, чтобы соборность была не только в землях, но и в людях.

— Законопроект давно и подробно продуман, чтобы нельзя было злоупотреблять множественным гражданством, — сказал Кулеба.

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Множественное гражданство: что это значит для Украины

Дмитрий Кулеба заявил: государство Украина хочет, чтобы там, где оказались украинцы за рубежом — исторически и в течение двух последних лет, — имели возможность сохранять свою связь с украинской культурой и страной.

— Мы понимаем, что кто-то из них (украинских беженцев — ред.) захочет начать новую жизнь в новой стране, но хотим, чтобы эти люди не разрывали свою связь с Украиной.

Украинское государство будет беречь каждого гражданина и каждую гражданку, в каком бы уголке мира они ни оказались, — подчеркнул Кулеба.

Такая инициатива будет также касаться и последующих поколений украинцев в эмиграции.

Таким образом, как сказал Министр иностранных дел Украины, соборность нашего государства будет не только в землях, но и в людях.

Вместе с тем Кулеба опроверг опасения по поводу попыток россиян получить гражданство Украины.

— Мы очень долго и подробно прорабатывали этот документ. Однако кроме этого законопроекта, есть и другие, которые будут гарантировать отсутствие злоупотребления двойным гражданством.

Мы однозначно исключаем возможность множественного гражданства с гражданами страны-агрессора. Также список стран, с которыми разрешено множественное гражданство, будет регламентироваться.

Дмитрий Кулеба утверждает, что угрозы разрыва суверенитета этот законопроект для Украины не несет.

Также он добавил, что наличие множественного гражданства не является основанием для выезда за пределы Украины и уклона от службы.

Детальнее о заявлении Владимира Зеленского о законопроекте о множественном гражданстве, можешь узнать из нашего другого материала.

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