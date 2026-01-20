Новые правила гражданства Украины 2026: множественность и упрощенная процедура

В Украине официально началась новая эра в вопросах идентификации и принадлежности к государству. Государственная миграционная служба разъяснила ключевые положения закона о множественном гражданстве, который вступил в силу 16 января 2026 года. Документ не только упрощает путь к украинскому паспорту для друзей Украины, но и усиливает ответственность перед государством.

Как отметили в ведомстве:

С 16 января 2026 года вступил в силу закон Украины № 4502-ІХ, который обновляет правила получения и потери гражданства Украины. Изменения направлены на упрощение процедур для отдельных категорий иностранцев, в частности военнослужащих и членов их семей, а также на уточнение оснований для потери гражданства.

Зеленый свет для защитников и их семей

Наиболее ожидаемые изменения касаются иностранных легионеров и семей украинских воинов. Отныне бюрократические преграды, связанные с невозможностью быстро выйти из иностранного подданства, устранены.

Родственники иностранцев, которые служат в ВСУ, или защитников-украинцев, погибших в бою, могут вместо справки о прекращении иностранного гражданства подать только декларацию. Этим документом они официально отказываются от связей с другим государством в пользу Украины.

Более того, для военнослужащих-иностранцев, получивших украинский паспорт после 2018 года, но зависших в процессе отказа от предыдущего подданства, открылось окно возможностей до 16 июля 2026 года. За эти шесть месяцев они имеют право закрыть вопрос, подав соответствующую декларацию.

Упрощенная процедура для стран-партнеров

Закон фактически формирует клуб друзей Украины, граждане которых могут претендовать на упрощенное получение паспорта. В этот перечень попали:

Польша и Чехия;

Германия;

Канада и США.

Жители этих стран могут стать гражданами Украины только на основании декларации, что является мощным сигналом о стратегической интеграции Украины в западное сообщество.

Экзамены и безопасность: правила становятся строже

Послабления для одних сопровождаются ужесточением требований для других. Лица, претендующие на гражданство по территориальному происхождению, теперь должны доказать, что они действительно интегрированы в украинское общество. Отныне обязательными являются три экзамена:

Основы Конституции Украины.

История Украины.

Уровень владения государственным языком.

Также государство зарезервировало за собой право на решительные меры. Закон расширяет перечень оснований для потери гражданства. Прежде всего это касается лиц, которые создают реальные угрозы нацбезопасности или были замечены в участии в вооруженной агрессии против нашей страны.

