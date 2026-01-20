Нові правила громадянства України 2026: множинність та спрощена процедура

Україні офіційно розпочалася нова ера у питаннях ідентифікації та належності до держави. Державна міграційна служба роз’яснила ключові положення закону про множинне громадянство, який набув чинності 16 січня 2026 року. Документ не лише спрощує шлях до українського паспорта для друзів України, а й посилює відповідальність перед державою.

Як зазначили у відомстві:

З 16 січня 2026 року набрав чинності закон України № 4502-ІХ, який оновлює правила набуття та втрати громадянства України. Зміни спрямовані на спрощення процедур для окремих категорій іноземців, зокрема військовослужбовців та членів їхніх родин, а також на уточнення підстав для втрати громадянства.

Читати на тему Україна запускає множинне громадянство одразу з трьома країнами Що відомо про напрацьований механізм множинного громадянства в Україні?

Зелене світло для захисників та їхніх родин

Найбільш очікувані зміни стосуються іноземних легіонерів та родин українських воїнів. Відтепер бюрократичні перепони, пов’язані з неможливістю швидко вийти з іноземного підданства, усунено.

Родичі іноземців, які служать у ЗСУ, або захисників-українців, які загинули в бою, можуть замість довідки про припинення іноземного громадянства подати лише декларацію. Цим документом вони офіційно відмовляються від зв’язків з іншою державою на користь України.

Більше того, для військовослужбовців-іноземців, які отримали український паспорт після 2018 року, але зависли у процесі відмови від попереднього підданства, відкрилося вікно можливостей до 16 липня 2026 року. За ці шість місяців вони мають право закрити питання, подавши відповідну декларацію.

Спрощена процедура для країн-партнерів

Закон фактично формує клуб друзів України, громадяни яких можуть претендувати на спрощене набуття паспорта. До цього переліку потрапили:

П ольща та Чехія;

Німеччина;

Канада та США.

Мешканці цих країн можуть стати громадянами України лише на підставі декларації, що є потужним сигналом про стратегічну інтеграцію України в західну спільноту.

Іспити та безпека: правила стають суворішими

Послаблення для одних супроводжується посиленням вимог для інших. Особи, які претендують на громадянство за територіальним походженням, тепер мають довести, що вони справді інтегровані в українське суспільство. Відтепер обов’язковими є три іспити:

О снови Конституції України;

Історія України;

Рівень володіння державною мовою.

Також держава зарезервувала за собою право на рішучі заходи. Закон розширює перелік підстав для втрати громадянства. Насамперед це стосується осіб, які створюють реальні загрози нацбезпеці або були помічені в участі у збройній агресії проти нашої країни.

Раніше ми розповідали, як працюватиме закон про множинне громадянство.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!