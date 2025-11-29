Мікроби з вічної мерзлоти прокидаються: науковці попереджають про нову кліматичну загрозу

Вічна мерзлота, яку довгий час вважали стабільним замороженим архівом планети, опинилася зовсім не такою пасивною, як здавалося.

Нове дослідження показало, що мікроби, які пролежали у льоді десятки тисяч років, здатні прокидатися всього за кілька тижнів після відлиги — і одразу починають виділяти парникові гази.

Науковці працювали з глибокими зразками грунту з Аляски, де замерзла земля фіксує залишки древніх екосистем. Виявилося, що навіть мікроорганізми віком приблизно 40 000 років після нагрівання швидко повертаються до активного росту. Про це пише earth.

Як відлига вмикає приховані джерела парникових газів

Спочатку це майже непомітний процес, але вже через кілька місяців мікробні спільноти відновлюються, перебудовуються та працюють так само інтенсивно, як сучасні ґрунтові бактерії. І разом із цим вони починають виділяти CO₂.

Проблема набагато глибша, ніж просто оживання стародавніх клітин. Північні ґрунти містять величезні запаси органічного вуглецю — приблизно вдвічі більше, ніж нині є в атмосфері.

Коли мерзлота відтає довше, як це вже відбувається через швидке потепління Арктики, мікроби отримують більше часу, щоб розкласти старі органічні матеріали й перетворити їх на вуглекислий газ і метан.

Таким чином, кожне подовження теплого сезону створює додатковий імпульс для глобального потепління — і запускає небезпечну петлю зворотного зв’язку, коли потепління само себе прискорює.

Чому довше літо в Арктиці — найнебезпечніший сценарій

Вчені відзначають, що перші викиди газу після відлиги можуть частково бути стародавніми бульбашками, захопленими у льоду. Але чим довше триває відлига, тим більше внеску дають саме активні мікроби, які оживають і починають працювати повноцінно.

Це змінює підходи до кліматичних моделей і робить ситуацію з вічною мерзлотою однією з найскладніших частин прогнозування глобального потепління.

Потепління в Арктиці вже зараз відбувається швидше, ніж у середньому по планеті.

Якщо теплий сезон продовжуватиметься й надалі, глибокі шари мерзлоти, які тисячоліттями залишалися холодними та ізольованими, можуть перетворитися на активне джерело додаткових викидів.

Це, за словами науковців, одна з найбільших загроз, яка може підживити кліматичну кризу значно швидше, ніж прогнозували раніше.

Поки за кордоном занепокоєні ризиками, пов’язаними з давніми мікробами у вічній мерзлоті, в Україні увагу привертають інші унікальні природні явища. Наприклад, на Хмельниччині можна побачити кристалічні печери віком понад 5 мільйонів років.

