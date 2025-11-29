Микробы из вечной мерзлоты просыпаются: ученые предупреждают о новой климатической угрозе

Вечная мерзлота, которую долгое время считали стабильным замороженным архивом планеты, оказалась совсем не такой пассивной, как казалось.

Новое исследование показало, что микробы, пролежавшие во льду десятки тысяч лет, способны просыпаться всего через несколько недель после оттепели — и сразу начинают выделять парниковые газы.

Учёные работали с глубокими образцами почвы с Аляски, где замерзшая земля сохраняет следы древних экосистем. Оказалось, что даже микроорганизмы возрастом около 40 000 лет после нагревания быстро возвращаются к активному росту. Об этом пишет earth.

Как оттепель включает скрытые источники парниковых газов

Сначала это почти незаметный процесс, но уже через несколько месяцев микробные сообщества восстанавливаются, перестраиваются и работают так же интенсивно, как современные почвенные бактерии. И вместе с этим они начинают выделять CO₂.

Проблема гораздо глубже, чем просто пробуждение древних клеток. Северные почвы содержат огромные запасы органического углерода — примерно вдвое больше, чем сейчас в атмосфере.

Когда мерзлота дольше оттаивает, что уже происходит из-за быстрого потепления Арктики, микробы получают больше времени, чтобы разлагать древние органические материалы и превращать их в углекислый газ и метан.

Таким образом, каждое удлинение теплого сезона создает дополнительный импульс для глобального потепления — и запускает опасную петлю обратной связи, когда потепление ускоряет само себя.

Почему более долгие лета в Арктике — самый опасный сценарий

Учёные отмечают, что первые выбросы газа после оттепели могут частично быть древними пузырьками, пойманными во льду. Но чем дольше длится оттаивание, тем больший вклад дают именно активные микробы, которые просыпаются и начинают работать полноценно.

Это меняет подходы к климатическим моделям и делает ситуацию с вечной мерзлотой одной из самых сложных частей прогнозирования глобального потепления.

Потепление в Арктике уже сейчас происходит быстрее, чем в среднем по планете.

Если тёплый сезон продолжит увеличиваться, глубокие слои мерзлоты, которые тысячелетиями оставались холодными и изолированными, могут превратиться в активный источник дополнительных выбросов.

Это, по словам ученых, одна из крупнейших угроз, которая может ускорить климатический кризис гораздо быстрее, чем прогнозировалось ранее.

