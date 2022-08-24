Выбороли кровью не одного поколения: рассказываем о попытках Украины провозгласить независимость и почему мы не сдавались

Украинцы всегда были свободолюбивым народом и стремились к свободе и независимости. На протяжении нашей истории можно проследить попытки создания собственного государства. Больше всего этот вопрос актуализировался в 20 веке.

За один век Украина пять раз поднималась на борьбу за независимость, и получилось только с последней попытки. Но почему предыдущие старания не имели успеха? Об этом рассказал доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой истории Украины Виталий Масненко.

Основы государственности

Он отмечает: прежде чем говорить об украинской государственности, нужно понять в целом, что такое государственность и ее основы.

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Понятие “государственность” свидетельствует об определенной зрелости общества, которое способно самоуправляться в политической, экономической, социальной и других сферах жизни.

К формальным предпосылкам государственности относится территория, на которую будет распространяться политическая власть, и население, которое выступает как нация, граждане.

По государственным признакам:

должна быть политическая элита, которая строит государство;

легитимация государства со стороны его граждан;

международная легитимация за пределами государства — его должны признавать и другие страны.

— В модерное время у Украины были проблемы с созданием государства, ведь не хватало нескольких этих основ и необходимых элементов, чтобы создать стабильное и долговременное государство, — говорит профессор.

Поэтому мы решили разобраться, чего не хватало Украине, чтобы провозгласить независимое государство раньше.

1917–1921 гг. — период Украинской революции

22 января 1918 года — Центральный совет УНР провозглашает независимую Украину, подписывая IV универсал.

Историк объясняет: при создании государства в этот период украинские политики опирались на историческую память. Отмечали, что страна создалась не на пустом месте, а берет начало от киеворусской и казацкой государственной традиции. Даже символы государства имели историческую подоплеку: трезубец князя Владимира, гривня — название валюты.

19 октября 1918 года — провозглашение независимости Западноукраинской народной республики.

22 января 1919 года — провозглашение Акта объединения между двумя частями Украины.

— Акт объединения был важен, ведь это была попытка преодолеть разъединение и подтвердить соборность Украины. Однако это соглашение действовало не так долго — с конца января по ноябрь 1919 года. Позже пути приднепровских и галицких политиков разошлись. Это была одна из причин поражения в то время, — говорит Масненко.

Он объясняет: Акт объединения был с энтузиазмом воспринят украинцами, ведь идея соборности активно распространялась с конца 19-го века.

Украинская интеллигенция внедряла в массовое сознание идею, что мы один народ, должны объединиться и разрушить имперскую границу между нами. А другой важной причиной было то, что политики и военные понимали — мы не выстоим по отдельности перед внешними угрозами.

Однако не удалось сохранить государство и добыть в борьбе независимость в этот период, ведь элементарно не хватало государственных элементов. Даже сама украинская политическая элита того времени не была готова. Ею стали историки, философы, писатели, художники, не имевшие должного политического опыта.

У западноукраинских политиков был опыт парламентаризма, политической борьбы, но им тоже не хватило сил. Не было также благоприятной международной конъюнктуры — признания ведущими государствами победителей в Первой мировой войне.

— За это время массовое сознание людей поднялось.

Украинцы кардинально изменились во время революции, они действительно стали украинцами — украинской современной нацией, но этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить государственность, — отмечает профессор.

Попытки провозгласить независимость на пороге Второй мировой войны

15 марта 1939 года — провозглашение независимости Карпатской Украины.

Это канун Второй мировой войны. Украина была разделена между четырьмя государствами: Приднепровская Украина была в составе СССР, территория Галичины и западной Волыни — в Польше, Закарпатье — в Чехословацкой республике, Северная Буковина и Бессарабия — в Румынии.

— По сравнению с другими частями Украины, на Закарпатье наблюдался самый низкий уровень украинской идентичности. Местные украинцы называли себя русинами, хотя там было много этнографических групп.

Уровень национального осознания был низкий, — рассказывает Виталий Масненко.

Он объясняет: на той территории существовало несколько политических и культурных течений: москвофильство и украинофильство. Чехословацкая власть относилась лояльно к обоим направлениям.

Было несколько предпосылок провозглашения Карпатской Украины.

В 1938 году состоялось Мюнхенское соглашение: нацистская Германия получила возможность оккупировать часть Чехии (Судеты), однако была разрушена и вся республика.

Также в 1938 году Закарпатье получило автономный статус, но в планы Германии это не входило — нацисты дали согласие на оккупацию этого края Венгрией.

Несмотря на очень неблагоприятные условия, украинские политики во главе с Августином Волошиным провозгласили независимую Карпатскую Украину. За это 15 марта 1939 года проголосовал сейм в Хусте.

— Часть Украины, которая была менее готова к государственности, получила кратковременное окно возможностей. Однако не могла закрепить полученный шанс: сознания масс еще недостаточно, элиты украинской немного, внешней заинтересованности не было, — говорит историк.

Попытка провозгласить независимость во время Второй мировой войны

30 июня 1941 года — провозглашение восстановления независимости Украинского государства.

Виталий Масненко рассказывает: после начала Второй мировой войны, нападения на Польское государство в 1939 году, большинство западноукраинских земель оказалось в составе СССР. Для украинских политиков это было неприемлемо, ведь они понимали, что и Германия, и СССР являются оккупантами.

В этот период наибольшую активность набирает ОУН. Когда началась война между Германией и СССР, руководство ОУН решило использовать эту ситуацию. Это открывало определенный шанс реализовать идею украинской государственности. Хотя стоит отметить, что в самой ОУН не было единства, существовало два крыла: бандеровцы и мельниковцы.

— Акт провозглашения государственности 30 июня 1941 года — знаковый шаг, чтобы дать сигнал для украинских политических организаций и украинцев — должна быть возрождена украинская государственность. Люди, провозглашавшие это, понимали, что вряд ли немцы на такое согласятся. Но этот шаг был важен.

Во-первых, показать свою политическую позицию. Во-вторых, когда это делается публично — определенный сигнал для тех, кто ждал, — рассказывает профессор.

Конечно, немецкие оккупационные власти на это не пошли, начались преследования, аресты и расстрелы членов ОУН бандеровского крыла. Однако мельниковцы, которые вели себя более сдержанно, тоже пострадали. В частности, главных членов этой организации казнили в Бабьем Яру в Киеве. С 1942 ОУН создает Украинскую повстанческую армию.

Это позволяет понять, что украинцы готовы были бороться за государственность не только словами, но и вооруженной силой. УПА продолжала свою борьбу до начала 60-х годов. Пример УПА прослеживается в современной украинской армии и вдохновляет наших бойцов давать отпор полномасштабной российской агрессии.

В этот период возродить государственность в значительной степени помешали внешние факторы, но Украина показала, что готова бороться.

Провозглашение независимой Украины в 1991 году

24 августа 1991 года — провозглашение независимой Украины.

После окончания Второй мировой войны Украина продолжала существовать как УССР в пределах СССР. В тот период мы получили современные государственные границы. Виталий Масненко отмечает: независимость не упала на нас с неба. Это был долгий сложный процесс, длившийся не один десяток лет и способствовавший росту украинской идентичности нашего населения.

Не стоит забывать, что весь 20 век Украина боролась за независимость и пыталась ее провозгласить. Создавались разные политические движения, организации, интеллигенция пыталась противодействовать русификации и возродить государственность. В период 1989-1991 годов происходил процесс национального пробуждения украинцев, а СССР доживал свои последние годы.

В городах и селах УССР проходят митинги протеста и акции, которые помогают восстановить украинское сознание, в частности, перезахоронение украинских деятелей, Ланцюг злуки, празднование 500-летия украинскому казачеству.

Во главе борьбы за независимость становится Народное движение Украины, Общество украинского языка, Мемориал, другие общественные организации. В Верховной Раде создается Народный совет, объединенный демократическими депутатами. А 16 июля 1990 года была провозглашена Декларация о суверенитете.

— Происходила этническая политизация украинцев. Они формально оставались еще гражданами СССР, но все больше становились украинцами. Соответственно, Акт провозглашения независимости не был случайностью, ведь мы за это боролись, — отмечает историк.

Можно сказать, что в этот период у украинцев были практически все факторы для создания государства: территория, граждане и признание государства другими странами.

Реакция мира на независимость Украины

Несмотря на то, что мир боялся распада столь великого ядерного государства, как СССР, он признал Украину и начал строить с ней отношения. Одними из первых стран были Польша, Канада и те, где была крупнейшая украинская диаспора.

Было ясно: факт появления независимого украинского государства меняет конфигурацию в мире, в частности, в Европе.

— Для европейских стран Украина была интересна, с одной стороны, тем, что она действительно являлась защитой от непрогнозируемой России, а с другой — это был привлекательный рынок для их товаров, — говорит Виталий Масненко.

Личные воспоминания о периоде обретения независимости

Виталий Масненко учился в аспирантуре и находился в Киеве во время становления независимости Украины.

— Настроения среди молодежи были решительны, было много нового и неожиданного. Радостно приветствовались первые признаки демократических перемен. Кроме того, было сложно преодолевать советские стереотипы, которые формировались в предыдущие десятилетия. Это делалось пошагово, ведь самая общественная атмосфера побудила к этому.

Увеличивалось количество людей, которые выходили на митинги, в частности на Ланцюг злуки. В тот день в Киеве на Владимирской улице было настолько много людей, что они становились не в один ряд, а три или четыре. Чувствовался чрезвычайный подъем, приходило понимание, что кардинальные изменения приближаются.

Однако, когда 19 августа 1991 года произошел путч, наблюдалась какая-то подавленная атмосфера. Создавалось впечатление, что все прекратится и начнутся репрессии и т.д.

На Майдан Независимости (тогда еще площадь — Октябрьской революции) вышло совсем немного людей. Если раньше это были тысячи, то тогда было несколько сотен. Однако перелом произошел достаточно быстро. Мятежники буквально день-полтора имели преимущество, но с 21 числа у них началось все ломаться.

У людей резко изменилось настроение: вместо падения и отчаяния появились взлет и возвышенность, — вспоминает профессор.

Почему украинцы не сдавались

Казалось бы, украинцы не раз терпели поражение в попытке провозгласить независимость. Территория страны была поделена между разными странами. Если бы не наш дух и постоянная борьба, Украины могло бы не быть. Но почему после поражений и отчаяния украинцы находили силы возродиться и, как тот феникс, восстать из пепла?

— Мы не можем быть частью населения других стран. Это объясняется особенностями формирования психологии украинцев. Есть такие понятия, как коллективное бессознательное, архетипы. Все события тысячелетней истории влияли на украинцев, — отмечает историк.

Виталий Масненко рассказывает о теории Большой границы, которая также повлияла на формирование психотипа украинцев.

— По-моему, этот архетип был связан так называемой Большой границей между оседлым и кочевыми мирами.

В этом пространстве формируется особый тип людей, которые, с одной стороны, приспособлены к экстремальным условиям обитания, а с другой, они включают в себя многие элементы разных культур и цивилизаций.

То есть в украинской ментальности соединены не только славянские элементы, но и иранские, тюркские, кельтские и другие.

На территории Украины контактировало оседлое земледельческое население и кочевники. Украина формировалась путем этих контактов и движения между кочевым и оседлым населением, — рассказывает профессор.

По его словам, это сформировало условно два типа украинцев: “казаков” — людей, которые пытаются занимать активную позицию и противодействовать вызовам, и “гречкосеев/свинопасов” — людей, которые пытаются найти убежище и выжить в экстремальных условиях.

На некоторых этапах истории у нас было достаточное количество людей казацкого типа, они объединяли украинцев и находили силы противостоять вызовам.

Его коллега, доктор исторических наук и профессор Юрий Присяжнюк, отмечает: у украинцев сейчас пробудилось то казацкое, когда народ, армия и власти решили стоять до конца в сегодняшней войне.

На вопрос, в чем сила украинцев, Присяжнюк отвечает так:

— У украинцев невероятное и недооцененное чувство свободы. Когда человек живой идет на огонь, но не сдается. Отлично его изобразил Репин. Даже для сравнения картины Бурлаки на Волге и Казаки пишут письмо турецкому султану… Это совсем разные миры.

Сила Украины в невероятной свободе, но это основа. Чтобы дальше все это сработало, нужны люди.

Надо упорядочить государственное мышление. Должен быть лидер, объединяющий в себе духовное, национальное, историческое, культурное, политическое.

А Виталий Масненко добавляет:

— Свобода, свободолюбие и еще один аспект — украинцы всегда находили возможность дать адекватные ответы на любые вызовы. А также они могут себя проявить в хозяйственном овладении любой частью мира, посмотрим на ту же украинскую диаспору.

Также Вячеслав Липинский когда-то сказал: у украинцев два “исторических греха” — безгосударственность и предательство. Итак, наша сила должна проявиться в их преодолении.

Сегодня Украина отмечает свой 31-й год независимости в довольно сложных условиях. Уже полгода идет полномасштабная война. Украинцы доказали всему миру, что готовы бороться до конца. Мы так долго боролись за свою независимость! И больше не потеряем ее.

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Фото: Вадим Чуприна

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