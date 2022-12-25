Квартира холодная, а платежки за тепло заоблачные? Как сэкономить на коммуналке и куда обращаться

Этот отопительный сезон украинцы запомнят надолго. Потому что, как правило, из-за отключений света без тепла остаются и пользователи централизованного отопления, и владельцы автономного.

По предварительным подсчетам, в ноябре из-за блэкаутов мы недополучили тепла на 30%. При этом коммунальщики радуются, что украинцы продолжают вовремя платить за тепло почти также, как и в мирные времена.

Читай, как мы будем платить за тепло, которого кое-где втрое меньше, и что делать, если суммы в платежках не соответствуют реальным услугам.

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Как сэкономить на отоплении

В Нацкомиссии по энергетике и коммунуслугам напоминают, что потребители должны своевременно подавать показатели счетчика. Если же опоздать, то есть риск получить сюрприз в платежке.

Ведь тогда операторы сами будут рассчитывать среднее количество потребленной энергии по общему коэффициенту. И ты можешь переплатить за услуги, которые не получал(-а).

Украинцы уже получили платежки за ноябрь. Из-за постоянных отключений сэкономить на отоплении удалось жителям многоэтажек, в которых есть общедомовые или индивидуальные счетчики тепла. К примеру, в столице таких домов более 90%.

В тех домах, где нет таких приборов, начисление тепла происходит по формуле, которая предусматривает три фактора:

тепловую нагрузку дома; среднемесячную температуру; фактическое количество времени предоставления тепла.

Кроме того, не забывай, что оплата за отопление общедомовой территории распределяется между всеми жителями.

Платежки за коммуналку выше ожидаемых: что делать

Если сумма в платежке категорически не совпадает с реальным отоплением в твоем доме, необходимо обратиться к поставщику для перерасчета.

— Если в доме нет прибора учета и произошла такая ситуация, то, наверное, будем точечно обращаться к коллегам из энергоснабжающей организации для предоставления информации о перерывах в поставках электрической энергии в конкретный дом, — объясняет директор структурного подразделения Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин.

Почему важно платить за коммуналку

Общий долг за теплоснабжение по Украине за 2022 год уже достиг 22,5 миллиарда гривен. Но, несмотря на все проблемы, эксперты подчеркивают, что сейчас крайне важно платить за тепло.

От этих средств зависит и стабильная работа, и восстановление энерго- и теплосетей, которые ежедневно пытается уничтожать враг.

— Огромные издержки сейчас связаны с починкой аварий. В связи с тем, что тарифы не повышаются, а количество абонентов уменьшилось по уплате, есть дефицит финансового ресурса как у НАК Нафтогаз, так и у генерирующих компаний.

Его нужно покрыть для того, чтобы вообще не прекратилось предоставление услуг, — говорит исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Одним из хороших способов сэкономить на коммунальных услугах является оформление субсидии. Читай, как узнать, начислена ли субсидия, и где проверить ее начисление.

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