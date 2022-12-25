Экономия

Квартира холодная, а платежки за тепло заоблачные? Как сэкономить на коммуналке и куда обращаться

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 25 декабря 2022, 18:00
Комуналка в Україні взимку 2023 - як не переплачувати за послуги
Фото: Pexels

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