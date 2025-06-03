Як розламінувати документи — чотири домашні способи, які не пошкодять папір

Бажання зберегти офіційні папери в належному стані цілком зрозуміло, і ламінування тут — чи не найпростіший спосіб. Офіційної заборони на нього в Україні немає, проте державні органи мають приймати лише оригінали без жодних обкладинок.

Отже, якщо у тебе виникла потреба розламінувати документ, і при цьому не пошкодити папір — розказуємо кілька способів.

Як розламінувати документи

Ми пропонуємо кілька домашніх способів, які допоможуть зняти ламінування. Але розуміючи, що йдеться про документи, радимо спочатку протестувати будь-який метод на непотрібному ламінованому папері.

Розламінування все ж може призвести до деяких пошкоджень, особливо якщо основа надрукована на термопапері, тож зважай на це. А якщо документ дуже важливий — краще звернися до фахівців у поліграфію.

Домашні способи розламінування:

парою;

праскою або феном;

ацетоном;

у морозилці.

Як розламінувати документи — паровий метод

Для цього тобі знадобиться праска або парогенератор. Поклади документ у поліетиленовий пакет і тримай його над парою, наприклад, над киплячою водою.

Коли ламінування почне розм’якшуватися, відокрем плівку, акуратно піддягаючи ножем або пінцетом. Це найбезпечніший метод.

Як зняти ламінування з документів за допомогою праски чи фена

Поклади документ між двома аркушами пергаментного паперу або рушника. Легко прогрівай поверхню праскою на середній температурі, без пари.

Або скористайся феном. Обережно нагрівай краї, поки клей не почне відставати. Акуратно знімай плівку, допомагаючи ножем або канцелярським лезом.

Як можна розламінувати документ — методи з ацетоном та у морозилці

Якщо ламінат міцний, можна спробувати змочити краї плівки ацетоном. Він може допомогти послабити клей, але також може зіпсувати чорнило під ламінатом. Тож дій вкрай обережно.

Також можеш спробувати покласти документ у морозилку на кілька годин — у деяких випадках це допомагає легше зняти плівку.

Раніше ми розповідали, як перевірити дійсність документа — покроково.

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