Всього три кроки: як перевірити дійсність документа — покроково

Через дію воєнного стану деякий час українці могли перетинати кордон з іншими державами без документів, або лише за документом громадянина України. З плином часу правила повернулися, тож українці повинні звернути увагу на термін дії своїх документів. А ще варто перевірити, чи збігається транслітерація у паспортах України та закордонному.

Адже якщо транслітерація не збігається, тоді документ визнають недійсним.

У разі різної транслітерації у паспорті для виїзду за кордон та ID-картці дійсним визнається останній оформлений документ, — так пояснили у ДПСУ. Як перевірити дійсність документів — розповідаємо далі.

Як перевірити дійсність документів — покрокова інструкція

Перевірити, чи дійсний закордонний паспорт, можна самостійно кількома способами.

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По-перше, зверни увагу на написання твого ПІБ у двох документах. Якщо є розбіжності у транслітерації, варто звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу чи Паспортного сервісу, залежно від того, який саме документ потребує заміни.

Також перевірити дійсність документів можна на сайті ДПСУ.

Як перевірити дійсність документів — покрокова інструкція.

Зайди на сайт ДПСУ для перевірки дійсності документів. За вказівками зроби наступне: обери документ з переліку, який варто перевірити. Введи серію та номер документа. Пройди верифікацію через CAPTCHA. Натискай Перевірити та очікуй на результат.

Оформити документи українського зразка також можна і за межами нашої країни! Список держав, в яких працюють українські паспортні столи, у матеріалі.

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