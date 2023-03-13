Всего три шага: как проверить действительность документа пошагово

Из-за военного положения некоторое время украинцы могли пересекать границу с другими государствами без документов, или только по документу гражданина Украины. Со временем правила вернулись, поэтому украинцы должны обратить внимание на срок действия своих загранпаспортов. А еще стоит проверить, совпадает ли транслитерация в паспортах Украины и зарубежных.

Ведь если транслитерация не совпадает, тогда документ будет признан недействительным.

В случае разной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ, — так объяснили в ГНСУ. Как проверить действительность документов — рассказываем дальше.

Как проверить подлинность документов — пошаговая инструкция

Проверить, действителен ли загранпаспорт, можно самостоятельно несколькими способами.

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Во-первых, обрати внимание на написание твоего ФИО в двух документах. Если есть разногласия в транслитерации, следует обратиться в подразделения миграционной службы, ЦНАП или Паспортный сервис, в зависимости от того, какой именно документ требует замены.

Также проверить действительность документов можно на сайте ГНСУ.

Как проверить подлинность документов — пошаговая инструкция.

Зайди на сайт ГНСУ для проверки подлинности документов. По указаниям сделай следующее: выбери документ из перечня, который следует проверить. Введи серию и номер документа. Пройди верификацию через CAPTCHA. Нажми Проверить и ожидай результата.

Оформить документы украинского образца можно и за пределами нашей страны! Список государств, где работают украинские паспортные столы, в материале.

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