Как разламинировать документы — четыре домашних способа, которые не повредят бумагу

Желание сохранить официальные бумаги в должном состоянии вполне понятно, и ламинирование здесь — самый простой способ. Официального запрета на него в Украине нет, однако государственные органы должны принимать только оригиналы без обложек.

Итак, если у тебя возникла необходимость разламинировать документ, и при этом не повредить бумагу — рассказываем несколько способов.

Как разламинировать документы

Мы предлагаем несколько способов, которые помогут снять ламинирование. Но понимая, что речь идет о документах, советуем сначала протестировать любой метод на ненужной ламинированной бумаге.

Разламинирование все же может привести к некоторым повреждениям, особенно если основа напечатана на термобумаге, поэтому учитывай это. А если документ очень важен — лучше обратись к специалистам в полиграфию.

Домашние способы разламывания:

паром;

утюгом или феном;

ацетоном;

в морозилке.

Как разламинировать документы — паровой метод

Для этого тебе понадобится утюг или парогенератор. Положи документ в полиэтиленовый пакет и держи его над паром, например, над кипящей водой.

Когда ламинирование начнет размягчаться, отдели пленку, аккуратно поддевая ножом или пинцетом. Это самый безопасный метод.

Как снять ламинирование с документов с помощью утюга или фена

Положи документ между двумя листами пергаментной бумаги или полотенца. Легко прогрей поверхность утюгом на средней температуре, без пара.

Или воспользуйся феном. Осторожно нагрей края, пока клей не начнет отставать. Аккуратно снимай пленку, помогая ножом или канцелярским лезвием.

Как можно разламинировать документ — методы с ацетоном и в морозилке

Если ламинат крепок, можно попытаться смочить края пленки ацетоном. Он может помочь ослабить клей, но также может испортить чернила под ламинатом. Поэтому действуй крайне осторожно.

Также можно попробовать положить документ в морозилку на несколько часов — в некоторых случаях это помогает легче снять пленку.

Раньше мы рассказывали, как проверить действительность документа пошагово.

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