С чего начать ремонт в новостройке и на что нужно обратить особое внимание

Многие эксперты все чаще говорят о том, что о ремонте квартиры нужно думать уже на этапе покупки жилья.
Надо ведь рассчитать деньги, дату и время на ремонт, дизайн мебели и декораций. Так что сразу после того, как будет подписан акт приема-передачи квартиры, нужно начинать создавать комфортные для себя условия.
С чего начать ремонт в новостройке — читай в материале.
Фото — Unsplash
Сначала нужно определиться, хочешь ли ты делать ремонт самостоятельно или лучше заручиться помощью профессионалов.
Если делать это самостоятельно, то ты сможешь контролировать все процессы: следить, как мастера выравнивают стены, окрашивают, укладывают кафельную плитку и т.д.
Если делать это самостоятельно, то ты сможешь контролировать все процессы: следить, как мастера выравнивают стены, окрашивают, укладывают кафельную плитку и т.д.
Зачастую это обходится дешевле, но необходимо уделить много внимания, сил и терпения. А вот ремонтные бригады все же облегчают процесс.
Они понимают, с чем имеют дело, и тебе не нужно будет волноваться за то, правильно ли подобран диаметр смесителей, розеток и т.д. Однако нужно понимать, что команды предполагают дополнительные расходы.
Заниматься ремонтными работами можно тогда, когда готовы следующие пункты:
Окончание ремонта должно совпасть по дате и размеру сметы с ранее произведенными расчетами. Важно помнить, что новостройки в течение двух первых лет дают небольшую усадку, что приводит к незначительным деформациям полов, стен и потолков.
Некоторые эксперты говорят о том, что в первую очередь нужно делать косметический ремонт, а через несколько лет — капитальный.
А другие полагают, что с последствиями усадки справится армирование, демпферные ленты, компенсационные швы и т.д.
А другие полагают, что с последствиями усадки справится армирование, демпферные ленты, компенсационные швы и т.д.
Однако такие материалы удорожают цену ремонта. Кроме того, усадка панельных или кирпичных домов гораздо сильнее монолитных.
В таком случае в квартирах панельного или кирпичного дома ремонт лучше сделать черновым. В монолитной новостройке можно проводить чистовой ремонт с использованием плавучих материалов.
Нужно приступать к ремонту, осмотрев важные элементы квартиры. Еще раз измерить все помещения, проверить, в каком состоянии коммуникации, осмотреть потолки, стены и пол.
Для этого нужно иметь план квартиры, проверить, нет ли погрешностей в расчете на площадь, проверить вентиляцию, окна.
Кроме того, необходимо обратить особое внимание на следующие вещи:
Если хочешь делать ремонт самостоятельно, необходимо купить специальные инструменты. К примеру:
У ремонтников есть свои инструменты. Следует знать также об этапах ремонтных работ.
Одним из хороших способов сэкономить на коммунальных услугах является оформление субсидии. Читай, как узнать, начислена ли субсидия, и где проверить ее начисление.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!