С чего начать ремонт в новостройке и на что нужно обратить особое внимание

Многие эксперты все чаще говорят о том, что о ремонте квартиры нужно думать уже на этапе покупки жилья.

Надо ведь рассчитать деньги, дату и время на ремонт, дизайн мебели и декораций. Так что сразу после того, как будет подписан акт приема-передачи квартиры, нужно начинать создавать комфортные для себя условия.

С чего начать ремонт в новостройке — читай в материале.

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С чего начать ремонт квартиры и кто его будет делать

Сначала нужно определиться, хочешь ли ты делать ремонт самостоятельно или лучше заручиться помощью профессионалов.

Если делать это самостоятельно, то ты сможешь контролировать все процессы: следить, как мастера выравнивают стены, окрашивают, укладывают кафельную плитку и т.д.

Зачастую это обходится дешевле, но необходимо уделить много внимания, сил и терпения. А вот ремонтные бригады все же облегчают процесс.

Они понимают, с чем имеют дело, и тебе не нужно будет волноваться за то, правильно ли подобран диаметр смесителей, розеток и т.д. Однако нужно понимать, что команды предполагают дополнительные расходы.

Когда делать ремонт в новостройке

Заниматься ремонтными работами можно тогда, когда готовы следующие пункты:

дизайн-проект;

разрешительная документация;

накоплена необходимая сумма.

Окончание ремонта должно совпасть по дате и размеру сметы с ранее произведенными расчетами. Важно помнить, что новостройки в течение двух первых лет дают небольшую усадку, что приводит к незначительным деформациям полов, стен и потолков.

Некоторые эксперты говорят о том, что в первую очередь нужно делать косметический ремонт, а через несколько лет — капитальный.

А другие полагают, что с последствиями усадки справится армирование, демпферные ленты, компенсационные швы и т.д.

Однако такие материалы удорожают цену ремонта. Кроме того, усадка панельных или кирпичных домов гораздо сильнее монолитных.

В таком случае в квартирах панельного или кирпичного дома ремонт лучше сделать черновым. В монолитной новостройке можно проводить чистовой ремонт с использованием плавучих материалов.

С чего начать ремонт

Нужно приступать к ремонту, осмотрев важные элементы квартиры. Еще раз измерить все помещения, проверить, в каком состоянии коммуникации, осмотреть потолки, стены и пол.

Для этого нужно иметь план квартиры, проверить, нет ли погрешностей в расчете на площадь, проверить вентиляцию, окна.

Кроме того, необходимо обратить особое внимание на следующие вещи:

Дизайн-проект. Ты можешь сделать его самостоятельно с помощью специальных визуализационных программ. Также можно воспользоваться услугами дизайнера интерьера. Такой проект содержит параметры усадки квартиры, что позволит избежать разрушений или деформации материалов. Также проект включает: стиль, планировку, схему электро- и водопровода, мебель. Согласование планирования. Учти, что если ты хочешь вмешиваться в ограждающие и несущие конструкции, необходимо получить разрешение на выполнение данного вида работ. Эти вопросы лучше заранее решить в архстройконтроля. Спланируй время работы с соседями. При возможности необходимо расспросить других владельцев квартир в новостройке, когда они планируют заниматься ремонтом, и начать приблизительно в одно и то же время. Когда новостройка будет постепенно заселяться, начнутся часы сна, когда делать ремонт категорически нельзя. Это может повлиять на время ремонта (существенно продлится продолжительность работ). Проверь, работают ли лифты. Это очень важно при ремонте, если ты купил(-а) квартиру на верхних этажах. Перед началом ремонта лучше установить приборы учета воды, газа и электричества. Оплата энергоресурсов за потребленные кубометров и киловатт гораздо более выгодна и поможет снизить стоимость ремонта.

Подготовка инструментов

Если хочешь делать ремонт самостоятельно, необходимо купить специальные инструменты. К примеру:

дрель;

перфоратор;

ведра;

кисти и др.

У ремонтников есть свои инструменты. Следует знать также об этапах ремонтных работ.

Этапы ремонтных работ в новостройке

В первую очередь это возведение коробов, перегородок и блоков. Затем прокладывают электрические кабели, устанавливают и проводят интернет-кабель. Выравнивают стены и пол, устанавливают радиаторы отопления. Установка скрытой арматуры в ванной для дальнейшей установки сантехники. Укладка плитки на уже подготовленные оштукатуренные поверхности. Монтаж сантехники. Выравнивание пола, покраска потолков и монтаж откосов, подоконников. Наклеивание обоев или покраска стен. Укладка пола. Установка дверей и сборка кухни. Монтаж различных кондиционеров, света, чистового электричества и плинтусов. Уборка и расстановка мебели.

Одним из хороших способов сэкономить на коммунальных услугах является оформление субсидии. Читай, как узнать, начислена ли субсидия, и где проверить ее начисление.

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