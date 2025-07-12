Плесень, клопы и даже свинец: 7 опасностей, которые подстерегают нас дома

Только ты выходишь за пределы дома, как тебя начинают подстерегать много опасностей: недобросовестные водители на улицах, испорченная еда в заведениях и еще многое другое. Но что, если опасности ждут тебя и в родных стенах?

Они могут стать причиной травм, стоить денег и даже повлечь за собой серьезные долгосрочные проблемы со здоровьем. Real Simple собрали список этих опасностей. Может быть, некоторые из них есть и в твоем доме?

Какие опасности могут угрожать дома

Плесень

Плесень — это не просто черная субстанция, которая периодически появляется в ванной комнате и исчезает с помощью отбеливателя. Воздействие плесени действительно опасно, способно вызвать затуманивание мозга, усталость, проблемы с дыханием и дисбактериоз кишечника.

Как понять, что дома есть плесень? Она любит влажную, тьму и плохую вентиляцию. Ее любимые места в доме таковы:

под раковинами;

за гипсокартоном после протечки;

внутри систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

вокруг оконных рам;

в подвалах;

под коврами;

в уплотнителе стиральной машины, если его регулярно не чистить.

Для полной ликвидации плесени может потребоваться профессиональная помощь и специальные средства.

Вредители

Увидеть случайного таракана может быть неприятно, но постоянный источник вредителей может стать опасным для здоровья.

Крысы, мыши, тараканы и клопы не только создают дискомфорт, но и переносят болезни и вызывают астму и аллергию.

Если эти нежелательные гости продолжают возвращаться даже после установки ловушек, крайне важно вызвать дезинсектора.

Разбитые окна

В Украине многие дома остаются без окон из-за российских атак. Однако установить новое окно или забить его хоть чем-то крайне важно. Через разбитое окно может проходить влага и вредители.

Свинцовая краска

Краска на основе свинца распространена в постройках, построенных до 1978 года. Свинцовая пыль после откалывания краски токсична, особенно для детей. Он влечет задержку развития и неврологические повреждения.

Даже если здание перекрашивали многократно с момента запрета свинцовой краски в 1978 году, окрашенные слои могут трескаться или откалываться. Так что стоит подумать над полным обновлением ремонта.

Асбест

Присутствие асбеста само по себе не опасно, но вследствие протекания, ремонта или реконструкции его волокна могут попасть в воздух и повлечь за собой долгосрочное повреждение легких или даже рак.

Если арендуешь жилье, особенно в старом доме, спроси, есть ли вероятность наличия асбеста. Если да, обратись в соответствующие службы для его удаления.

Старый ковер

Старый ковер с пылевыми клещами или накоплением аллергенов может спровоцировать астму, экзему или обострение аллергии. Это особая проблема в старых домах, где долго не обновляли ремонт.

Если приобретение нового ковра пока не входит в планы, закажи профессиональную глубокую чистку ковров.

Незаземленные электрические розетки

Незаземленные розетки могут создавать проблемы. В старых постройках это потенциальная причина поражения электрическим током или повреждения приборов. Незаземленные розетки вблизи ванной комнаты или кухни могут привести к короткому замыканию.

А что делает воздух в твоем доме токсичным? Мы рассказывали об этом ранее.

