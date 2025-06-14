Наполняют тело настроением: как ароматы дома способны улучшить жизнь

Фото Unsplash Аромат — часть домашней атмосферы. Запах свежей выпечки, выстиранной одежды, любимой аромасвечки, букета пионов в вазе — запахов может быть очень много. Однако есть ли смысл намеренно наделять дом ароматами и для этого пользоваться специальными средствами? Как это влияет на наше ментальное состояние и настроение? Психолог Салли Августин рассказала Psychology Today о преимуществах ароматов. Как ароматы влияют на настроение и способности Когда мы находимся в месте с хорошим запахом, наше настроение улучшается, а мы эффективнее решаем проблемы, креативно мыслим и лучше ладим с людьми. Одним из самых любимых ароматов многих людей это свежесть. Это запах, который сложно описать словами, но его точно можно почувствовать. Однако сначала стоит позаботиться о буквальной свежести своего дома, говорит психолог. — Если вы открываете окна, имеете современную систему вентиляции, чистите/заменяете воздушные фильтры системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также регулярно вытираете пыль, пылесосите и моете пол, в вашем доме, вероятно, пахнет достаточно свежо, — утверждает она. Unsplash Продукты и любые другие вещи тоже добавляют жилища запахов. И, конечно, большое влияние оказывают чистящие средства, мыло, порошок и т.д.Мы также наделяем запахи своим особым смыслом. Большинство людей считают цветочные ароматы очень приятными, а другие запахи становятся основанием для появления особого настроения. К примеру, корица и имбирь заставляет нас погрузиться в атмосферу Рождества. Читать по теме Пахнет отлично, а для здоровья как? В чем опасность ароматических свечей — подробно Читай, как именно могут навредить здоровью ароматические свечи. Если приятное воспоминание ассоциируется с определенным ароматом, вдыхание этого запаха может улучшить настроение. К примеру, если жасминовый куст ассоциируется с беззаботными днями у бабушки в деревне, аромат жасмина может поднять настроение и вернуть эти воспоминания. Салли Августин добавляет, что успокаивающие свойства некоторых ароматов подтверждены наукой. К примеру, запах лаванды расслабляет и делает нас доверчивыми. Поэтому мыло или чистящие средства с ароматом лаванды могут способствовать успокоению. Unsplash Такими же свойствами обладает аромат апельсина. А вот для бодрости подходят розмарин, грейпфрут и перечная мята. Запах лимона улучшает профессиональную производительность. Ароматы корицы и сахара, присущие булочкам с корицей, влияют на повышение творческой продуктивности. Unsplash Поэтому управление ароматами — простой и достаточно эффективный способ регулировать настроение и улучшать ментальное самочувствие с минимальными затратами. А подробнее о влиянии разных ароматов на человека расспрашивали у психолога и автора натуральной косметики ручной работы. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Советы психолога, Саморазвитие Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter