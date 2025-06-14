Наполняют тело настроением: как ароматы дома способны улучшить жизнь

Аромат — часть домашней атмосферы. Запах свежей выпечки, выстиранной одежды, любимой аромасвечки, букета пионов в вазе — запахов может быть очень много.

Однако есть ли смысл намеренно наделять дом ароматами и для этого пользоваться специальными средствами? Как это влияет на наше ментальное состояние и настроение? Психолог Салли Августин рассказала Psychology Today о преимуществах ароматов.

Как ароматы влияют на настроение и способности

Когда мы находимся в месте с хорошим запахом, наше настроение улучшается, а мы эффективнее решаем проблемы, креативно мыслим и лучше ладим с людьми.

Одним из самых любимых ароматов многих людей это свежесть. Это запах, который сложно описать словами, но его точно можно почувствовать. Однако сначала стоит позаботиться о буквальной свежести своего дома, говорит психолог.

— Если вы открываете окна, имеете современную систему вентиляции, чистите/заменяете воздушные фильтры системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также регулярно вытираете пыль, пылесосите и моете пол, в вашем доме, вероятно, пахнет достаточно свежо, — утверждает она.

Продукты и любые другие вещи тоже добавляют жилища запахов. И, конечно, большое влияние оказывают чистящие средства, мыло, порошок и т.д.

Мы также наделяем запахи своим особым смыслом. Большинство людей считают цветочные ароматы очень приятными, а другие запахи становятся основанием для появления особого настроения. К примеру, корица и имбирь заставляет нас погрузиться в атмосферу Рождества.

Если приятное воспоминание ассоциируется с определенным ароматом, вдыхание этого запаха может улучшить настроение. К примеру, если жасминовый куст ассоциируется с беззаботными днями у бабушки в деревне, аромат жасмина может поднять настроение и вернуть эти воспоминания.

Салли Августин добавляет, что успокаивающие свойства некоторых ароматов подтверждены наукой. К примеру, запах лаванды расслабляет и делает нас доверчивыми. Поэтому мыло или чистящие средства с ароматом лаванды могут способствовать успокоению.

Такими же свойствами обладает аромат апельсина. А вот для бодрости подходят розмарин, грейпфрут и перечная мята.

Запах лимона улучшает профессиональную производительность. Ароматы корицы и сахара, присущие булочкам с корицей, влияют на повышение творческой продуктивности.

Поэтому управление ароматами — простой и достаточно эффективный способ регулировать настроение и улучшать ментальное самочувствие с минимальными затратами.

А подробнее о влиянии разных ароматов на человека расспрашивали у психолога и автора натуральной косметики ручной работы.

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