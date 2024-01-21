Пахнет отлично, а для здоровья как? В чем опасность ароматических свечей — подробно

В прошлом году из-за блекаутов, наверное, многие украинцы скупили свечи. Немало люди предпочитают только ароматические, чтобы наполнять ароматами жилье. Однако в них и скрывается самая большая опасность. Читай в материале, почему ароматические свечи вредные для здоровья.

Ароматические свечи вредны для здоровья — в чем опасность

Издание Express вместе с врачом рассказали, вредные ли ароматические свечи для здоровья. Американский дерматолог Джон Заде рассказал, что в большинстве ароматических свеч используется парафин. Он вреден для здоровья во время горения.

Во время зажигания такой свечи парафин начинает выделять в воздух токсичные химикаты. Дышать ими небезопасно. К тому же, ароматические свечи с ненатуральными ароматизаторами так же вредны для организма.

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Если после зажигания ароматических свечей у тебя на веках или других участках кожи появились краснота, сыпь и зуд — такими свечами лучше не пользоваться.

Парафин является продуктом нефтепереработки. Его отбеливают химическими веществами. Поэтому в процессе горения он выделяет канцерогенные вещества. Например, формальдегид, бензол, ацетон, стирол, нафталин и многие другие.

Чтобы избежать негативного влияния на организм, нужно отдавать предпочтение свечам из соевого воска, пчелиного или кокосового. Ароматизаторы лучше подбирать на натуральной основе.

Такие свечи будут стоить существенно дороже, но будут безопасными для здоровья.

Помни, что во время зажигания свечей лучше проветривать комнату. А еще после каждого использования нужно подрезать фитиль — это помогает гореть равномерно, ярко и не создавать копоти. Не оставляй зажженные свечи без присмотра.

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