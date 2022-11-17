Как убрать воск с ткани: надежные способы, как быстро избавиться от воска с одежды

После того как украинцы остались без света и тепла, свечи стали настоящими друзьями для многих.

Но при неаккуратном использовании воск может капнуть на ткань. После этого пятно на одежде будет достаточно тяжело вывести.

Как убрать воск с ткани — читай в материале.

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Как убрать воск с ткани и почему он опасен для одежды

Воск от свечи может оказаться на одежде незаметно. Но все же при хорошем освещении пятна от воска видны.

Так как парафин считается жирным веществом, то он запросто въедается в структуру ткани. Если так случится, вывести его будет непросто.

Это пятно на одежде за считанные минуты собирает в себе пыль, а неправильные попытки вывести его приведут к образованию катышек и растяжек.

Как убрать воск с ткани, если пятно огромное

Один из самых эффективных способов удаления воска из ткани — выводить его моющим средством. Для этого можно воспользоваться жидкостью для мытья посуды.

Для этого проделай следующие шаги:

На сухую ткань с восковым пятном нанеси моющее.

Постирай вручную одежду с порошком.

Высуши обычным способом.

Если пятно образовалось на рубашке или деликатной ткани, то попробуй метод со спиртом.

Для этого смочи кусочек ваты в спирте и нанеси его на пятно.

Через полчаса нужно постирать одежду вручную и высушить обычным способом.

Как убрать воск с одежды оливковым маслом

Если ты испачкал(-а) ткань воском от свечи или депиляции, возьми обычное оливковое масло. Нанеси его на пятно на полчаса. Застирай и оставь в тазике на час. Постирай вручную с большим количеством порошка. Просуши.

Как убрать воск с ткани: способ с водой

В первую очередь положи вещь с пятном от воска в пакет. После этого положи пакет в морозилку. Убери остатки воска тупой стороной ножа. Положи сухую салфетку, а на нее — разогретую кастрюлю или сковородку. Жди, пока пятно полностью не исчезнет. Застирай вещь и оставь в тазике на два часа. Постирай вручную и высуши.

Как убрать воск с одежды утюгом

Проверенный рецепт для случаев, если восковое пятно оказалось на натуральном изделии, одежде из шерсти.

Для того чтобы убрать воск с одежды утюгом, следуй подробной инструкции:

В первую очередь проверь, какая температура глажки разрешена именно для этой ткани.

Положи ткань, на которой есть пятно от воска, на гладильную доску.

Накрой салфеткой, а сверху — другой тканью.

Прогладь утюгом.

Если пятно осталось, проделай способ еще раз.

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