Как убрать воск с ткани: надежные способы, как быстро избавиться от воска с одежды

После того как украинцы остались без света и тепла, свечи стали настоящими друзьями для многих.
Но при неаккуратном использовании воск может капнуть на ткань. После этого пятно на одежде будет достаточно тяжело вывести.
Как убрать воск с ткани — читай в материале.
Воск от свечи может оказаться на одежде незаметно. Но все же при хорошем освещении пятна от воска видны.
Так как парафин считается жирным веществом, то он запросто въедается в структуру ткани. Если так случится, вывести его будет непросто.
Так как парафин считается жирным веществом, то он запросто въедается в структуру ткани. Если так случится, вывести его будет непросто.
Это пятно на одежде за считанные минуты собирает в себе пыль, а неправильные попытки вывести его приведут к образованию катышек и растяжек.
Один из самых эффективных способов удаления воска из ткани — выводить его моющим средством. Для этого можно воспользоваться жидкостью для мытья посуды.
Для этого проделай следующие шаги:
Если пятно образовалось на рубашке или деликатной ткани, то попробуй метод со спиртом.
Для этого смочи кусочек ваты в спирте и нанеси его на пятно.
Для этого смочи кусочек ваты в спирте и нанеси его на пятно.
Через полчаса нужно постирать одежду вручную и высушить обычным способом.
Проверенный рецепт для случаев, если восковое пятно оказалось на натуральном изделии, одежде из шерсти.
Для того чтобы убрать воск с одежды утюгом, следуй подробной инструкции:
Читай, как отстирать пятна от шелковицы из одежды.
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