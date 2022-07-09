Не выбрасывай, а попробуй новый способ! Как отстирать шелковицу с одежды

В летний сезон пятна от ягод, наверное, самые частые. Если ты не знаешь, как такое стирать, не спеши выбрасывать одежду. Хоть пигмент шелковицы очень сильный, мы расскажем тебе, как отстирать шелковицу с одежды.

Как отстирать пятна от шелковицы

Способ 1: Облей пятно (если ткань не шерсть или шелк) кипятком. Свежее пятно сразу смоется. После этого отправляй вещь в стиральную машину.

Способ 2: Если следы все же остались, смешай уксус, теплую воду и лимонный сок — на три столовых ложки уксуса влей одну ложку лимонного сока и стакан воды. В этой смеси оставь одежду на полчаса. После этого постирай в машинке.

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Способ 3: Попробуй нанести на пятно моющее средство для посуды на несколько минут и тщательно потереть. После этого одежду тоже нужно постирать в машинке.

Способ 4: Если ты не дома и под рукой нет ничего, попробуй выжать на пятно зеленую ягоду шелковицы. Неспелая ягода имеет кислоту подобную лимонной, что тоже может вывести пятно.

Способ 5: В случае если пятно устарело, способ с желчным мылом для тебя. Этим мылом нужно дважды застирать пятно и обязательно прополоскать в холодной воде. Но такой способ не подходит для белых вещей.

Способ 6: Сделай кашицу из соли и воды. Ею потри свежее пятно и оставь на час. Соль — природный абсорбент, поглотит сок шелковицы.

Способ 7: Стирка с помощью кефира. Он содержит молочную кислоту, которая обесцвечивает пятна такого характера. Замочи одежду в кефире на 2-3 часа, а затем постирай. Такой способ подходит также для белых вещей.

Чем нельзя отстирывать шелковицу

Ни в коем случае не используй хозяйственное мыло и порошок. Они только помогут соку впитаться в ткань еще больше. Отстирать пятна от шелковицы с одежды после мыла и порошка будет очень сложно.

Перед стиркой обязательно используй один из способов выведения сока.

Летний сезон радует не только ягодами, раньше мы рассказывали о 5 лайфхаках, которые помогут приготовить зелень на зиму.

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