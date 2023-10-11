Чтобы комфортно было всем! Как поставить кондиционер на холод

Комфортные температурные условия — это залог здоровья каждого человека.

Для того чтобы ты чувствовал/(-а) себя хорошо в доме или квартире в любую погоду, можно использовать кондиционер: его можно ставить на холод или тепло, в зависимости от пожеланий.

Если тебе жарко дома, но ты ещё не знаешь всех возможностей своего кондиционера, говорим дальше, как поставить кондиционер на холод.

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Как поставить кондиционер на холод

Для того чтобы переключить свой кондиционер на холод, рассмотри пульт к устройству. На нем найти клавишу режимов — необходимый тебе будет со снежинкой.

Нажми на кнопку, где нарисована снежинка или написано cool. С помощью стрелок на пульте выставь необходимую температуру воздуха, которую должен поддерживать кондиционер. При работе кондиционера не открывай окна, а также не сиди под прямым потоком холодного воздуха.

Обязательно просмотри инструкцию к своей модели кондиционера, ведь его настройки могут отличаться.

Если ты замерзаешь, тогда читай в нашем другом материале, как поставить кондиционер на тепло.

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