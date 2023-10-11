Щоб комфортно було усім! Як поставити кондиціонер на холод

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Жовтня 2023, 15:45
як поставити кондиціонер на холод
Фото: Pexels

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