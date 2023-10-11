Щоб комфортно було усім! Як поставити кондиціонер на холод

Комфортні температурні умови — це запорука здоров’я кожної людини.
Для того, щоб ти почувався/(-лася) добре у будинку чи квартирі за будь-якої погоди, можна використовувати кондиціонер: його можна ставити на холод чи тепло, залежно від побажань.
Якщо тобі спекотно вдома, але ти ще не знаєш всіх можливостей свого кондиціонера, розповідаємо далі, як поставити кондиціонер на холод.
Для того, аби перемикнути свій кондиціонер на холод, розглянь пульт до пристрою. На ньому віднайти позначку режимів — необхідний тобі буде зі сніжинкою.
Обов’язково переглянь інструкцію до своєї моделі кондиціонера, адже його налаштування можуть відрізнятися.
Обов’язково переглянь інструкцію до своєї моделі кондиціонера, адже його налаштування можуть відрізнятися.
Якщо ж ти замерзаєш, тоді читай в нашому іншому матеріалі, як поставити кондиціонер на тепло.
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