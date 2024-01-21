Пахне чудово, а для здоров’я як? У чому небезпека ароматичних свічок — детально

Торік через блекаути, певно, багато українців скупили свічки. Чимало людей віддають перевагу лише ароматичним, щоб сповнювати ароматами житло. Однак у них і ховається найбільша небезпека. Читай у матеріалі, чому ароматичні свічки шкідливі для здоров’я.

Ароматичні свічки шкідливі для здоров’я — в чому небезпека

Видання Express разом з лікарем розповіли, чи шкідливі ароматичні свічки для здоров’я. Американський дерматолог Джон Заде розповів, що в більшості ароматичних свічок використовується парафін. Він шкідливий для здоров’я під час горіння.

Під час запалювання такої свічки, парафін починає виділяти в повітря токсичні хімікати. Дихати ними небезпечно. До того ж ароматичні свічки з ненатуральними ароматизаторами так само шкідливі для організму.

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Якщо після запалювання ароматичних свічок у тебе на повіках чи інших ділянках шкіри з’явилися почервоніння, висипання та зуд — такими свічками краще не користуватися.

Парафін є продуктом нафтоперероблення. Його вибілюють хімічними речовинами. Тому в процесі горіння він виділяє канцерогенні речовини. Наприклад, формальдегід, бензол, ацетон, стирол, нафталін та багато інших.

Щоб уникнути негативного впливу на організм, потрібно віддавати перевагу свічкам з соєвого воску, бджолиного чи кокосового. Ароматизатори у свічках краще підбирати на натуральній основі.

Такі свічки коштуватимуть суттєво дорожче, але будуть безпечними для здоров’я.

Пам’ятай, що під час запалювання свічок краще провітрювати кімнату. А ще після кожного використання потрібно підрізати гніт — це допомагає горіти рівномірно, яскраво та не створювати кіптяву. Не залишай запалені свічки без нагляду.

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