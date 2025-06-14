Наповнюють тіло настроєм: як аромати вдома здатні покращити життя

Аромат — частина домашньої атмосфери. Запах свіжої випічки, випраного одягу, улюбленої аромасвічки, букету півоній у вазі — запахів може бути незліченно багато.

Проте чи є сенс навмисно наділяти оселю ароматами та для цього користуватися спеціальними засобами? Як це впливає на наш ментальний стан та настрій? Психологиня Саллі Августін розповіла Psychology Today про переваги ароматів.

Як аромати впливають на настрій і здібності

Коли ми перебуваємо в місці, яке має гарний запах, наш настрій покращується, а ми ефективніше розв’язуємо проблеми, креативніше мислимо та краще ладнаємо з людьми.

Одним із найулюбленіших ароматів багатьох людей є свіжість. Це запах, який важко описати словами, але його точно можна відчути. Проте напочатку варто подбати про буквальну свіжість своєї оселі, каже психологиня.

— Якщо ви відкриваєте вікна, маєте сучасну систему вентиляції, чистите/замінюєте повітряні фільтри системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, а також регулярно витираєте пил, пилососите та миєте підлогу, у вашому домі, ймовірно, пахне досить свіжо, — стверджує вона.

Продукти та будь-які інші речі теж додають оселі запахів. І, звісно, великий вплив мають засоби для чищення, мило, порошок тощо.

Ми також наділяємо запахи своїм особливим сенсом. Більшість людей вважає квіткові аромати дуже приємними, а інші запахи стають підставою для появи особливого настрою. Наприклад, кориця та імбир змушує нас поринути в атмосферу Різдва.

Якщо приємний спогад асоціюється у тебе з певним ароматом, вдихання цього запаху може покращити настрій. Приміром, якщо жасминовий кущ асоціюється з безтурботними днями у бабусі в селі, то аромат жасмину може підняти настрій і повернути ці спогади.

Саллі Августін додає, що заспокійливі властивості деяких ароматів доведені наукою. Наприклад, запах лаванди розслабляє та робить нас довірливими. Тож мило або засоби для чищення з ароматом лаванди можуть сприяти заспокоєнню.

Такими ж властивостями володіє аромат апельсина. А от для бадьорості підходить розмарин, грейпфрут та перцева м’ята.

Запах лимона покращує професійну продуктивність. Аромати кориці та цукру, що притаманні булочкам з корицею, впливають на підвищення творчої продуктивності.

Тож керування ароматами — простий і доволі ефективний спосіб регулювати настрій та покращувати ментальне самопочуття з мінімальними витратами.

А детальніше про вплив різних ароматів на людину розпитували в психолога та авторки натуральної косметики ручної роботи.

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