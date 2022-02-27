Остановите безумного диктатора! Фредерик Бегбедер поддержал Украину и обратился к россиянам

Весь мир видит, как Россия уничтожает Украину. Многие люди во всем мире поддерживают наше государство.

Известный французский писатель Фредерик Бегбедер также поддержал Украину.

Дорогие украинцы! Еще три дня назад я думал, что Зеленский — клоун, но теперь я знаю, что у него самые большие яйца во вселенной, — говорит писатель.

Также Фредерик назвал Путина испуганным и вздорным и призвал граждан РФ остановить войну против Украины.

— Пожалуйста, прямо сейчас — сопротивляйтесь! Скажите, что вы чувствуете. Остановите этого безумного диктатора. Вы не можете хранить молчание. Вам это не разрешено — хранить молчание! — подчеркнул писатель.