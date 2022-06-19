Батьківство
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Захищають країну, поки на них чекають вдома. Військові відверто про те, як це бути татом — спецпроект до Дня батька

Богдана Макалюк, редакторка сайту Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Червня 2022, 12:10
День батька 2022: історії українських військових

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