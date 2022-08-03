Однополым бракам в Украине быть? Реакция Зеленского на петицию и важность законодательных изменений во время войны

Вопрос узаконивания однополых отношений в Украине возник уже давно. Но во время войны эту тему в нашем обществе снова начали активно обсуждать.

Читай, что ответил президент Украины Владимир Зеленский на петицию о легализации однополых браков, как гражданские партнерства могут упростить жизнь украинцев, а также почему это важно именно сейчас.

Однополым бракам в Украине быть?

3 июня 2022 года на сайте президента Украины появилась петиция о легализации однополых браков. Менее чем через месяц она набрала более 28 500 голосов из необходимых 25 000.

В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и для традиционных пар.

Об этом в тексте петиции написала автор Анастасия Совенко.

И вот вчера, 2 августа, Зеленский ответил на общественную инициативу. Согласно статье 51 Конституции Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. То есть главный закон государства исключает саму возможность заключения однополых браков.

Поскольку сейчас в Украине продолжается военное положение, то изменить Конституцию невозможно (ст. 157). Но выход есть!

Правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека, — говорится в ответе.

Ведь правительство стремится обеспечить каждому гражданину все права и свободы, закрепленные в Конституции.

Зеленский передал вопрос легализации регистрируемых гражданских партнерств (РГП) в работу Кабинету Министров Украины.

Итак, многолетние дискуссии в обществе по поводу узаконивания однополых отношений наконец-то принесли первые положительные сдвиги.

Институт регистрируемых гражданских партнерств РГП является лучшей альтернативой в текущей ситуации. И Правительство во главе с президентом дали нам положительный сигнал о том, что их внедрение — теперь только вопрос времени! — прокомментировали в ОО KyivPride.

Гражданские партнерства VS однополые браки

Гражданское партнерство — это юридически признанный союз двух человек, подобный браку. Он предоставляет паре имущественные и неимущественные права и обязанности. При этом пол партнеров не имеет значения.

В Украине можно урегулировать имущественные права путем соглашения. Но неимущественные права имеют только близкие родственники и члены семьи.

Это создает ряд проблем как для гомосексуальных, так и гетеросексуальных пар, которые по тем или иным причинам не могут или не хотят вступать в брак.

Гражданские партнерства дают право на:

общую собственность;

наследование имущества партнера;

то, чтобы не свидетельствовать друг против друга в суде;

признание заключенных партнерств за границей;

социальное обеспечение и льготы, предусмотренные для семей;

то, чтобы выступать доверенным лицом партнера в случае его/ее недееспособности;

допуск к партнеру в больнице;

захоронение партнера;

общее завещание и т.д.

По сравнению с браками гражданские партнерства — простая альтернатива, которую легко заключить и разорвать. Однако РГП не дает права на совместное усыновление, семейную фамилию, религиозные обряды (например, венчание) и т.д.

Следовательно, это лишь переходный этап к полному принятию LGBTQ+ сообщества.

Почему это важно для Украины

Без преувеличения можно сказать, что украинцы гордятся своими Вооруженными силами, которые ежедневно защищают их от российского нашествия.

Однако если женщины на войне громко заявляют о себе и удивляют весь мир своими успехами, то гомосексуалы остаются в тени классического образа маскулинного военного-гетеросексуала.

В украинской армии есть тысячи ЛГБТ+ людей, немногие из которых решаются сделать каминг аут (то есть открыто рассказать о своей сексуальной ориентации).

Они воюют на передовой, волонтерят в тылу, получают ранения и погибают, но их семьи никак не защищены, ведь де-юре их не существует. Однако де-факто в каждом обществе насчитывают по разным подсчетам 5-12% ЛГБТ+ людей.

Кроме того, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза, Украине нужно доработать свое законодательство и устранить определенные разногласия.

К примеру, сейчас наше государство признает однополые браки и гражданские партнерства, заключенные иностранцами за рубежом. Однако если одним из партнеров является гражданин Украины, то такие союзы теряют юридическую силу.

Это заставляет многие украинские пары узаконивать свои отношения за пределами родного государства. Сейчас в мире уже 28 стран разрешили заключение гражданских партнерств и 16 — однополых браков. В их числе Германия, Швейцария, Дания, Португалия, Великобритания и т.д.

Двигаясь в ЕС, Украина должна демонстрировать современные взгляды на решение проблем, которые дискриминируют и ограничивают права своих граждан.

Напомним, ранее глава ЛГБТ-организации Инсайт Елена Шевченко рассказала, почему легализация однополых браков в Украине сейчас необходима.

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