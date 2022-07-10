Уровни права для всех семей! Легализуют ли в Украине однополые браки и почему это важно

Петиция о легализации половых браков на сайте президента Украины набрала более 26 тыс. подписей из 25 тыс. нужных всего за шесть дней.

Автор петиции Анастасия Совенко добавила в описании петиции:

— В это время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь официальный документ, который подтвердит это. Им необходимы такие же права, что и для традиционных пар.

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Теперь на петицию должен отреагировать президент Украины Владимир Зеленский. Руководитель ЛГБТ-организации Инсайт Елена Шевченко рассказала, почему легализация однополых браков сейчас актуальна.

По ее словам, петиция — первый шаг, ведь она поступила от простого гражданина. Это не была инициатива общественных организаций, защищающих права ЛГБТ.

— Мы увидели, как массово люди начали подписывать, конечно, общественные организации тоже. Но преимущественно это люди, которые поняли, почему этот вопрос сейчас актуален, — говорит Елена Шевченко.

Женщина сказала, что нужно дождаться ответа президента и потом думать, как продвигать идею равенства прав и брака для всех граждан Украины.

Почему этот вопрос сейчас важен

По словам Елены, война лишь обострила проблемы равенства. Она сообщила, что многие из ЛГБТ-сообщества служит в ВСУ.

— Здесь вопрос в том, что нет равенства. Например, для гетеросексуальной семьи есть льготы. Есть доступ к тому, чтобы похоронить человека, прийти в реанимацию, права на наследство, детей и т.д., — говорит Шевченко.

По словам Елены, сейчас столкнулись с такой ситуацией: человек гибнет, а другой человек для него никто. Ведь нет ни одного документа, что они супруги, и, конечно, они не родственники.

— Мы должны понять, что это не о каких-либо дополнительных правах. Это просто о справедливости. Сегодня и сейчас нам нужно урегулировать этот вопрос, — говорит Елена Шевченко.

Легализация однополых браков может быть еще одним доказательством того, что мы двигаемся по направлению к ЕС. Ранее в Украине ратифицировали Стамбульскую конвенцию, хотя этот путь был долгим и длился с 2011 года.

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