Lifestyle

Уровни права для всех семей! Легализуют ли в Украине однополые браки и почему это важно

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 июля 2022, 19:33

Больше видео
0:02:39
Миколаївський зоопарк - як живуть тварини під час війни
Николаевский зоопарк: какие экзотические животные живут в зверинце и кто родился во время войны
0:02:59
R-18
Украинская аэроразведка тестирует новый отечественный октокоптер R-18: возможности и особенности
Ціни на овочі та фрукти в Україні в липні
Цена на фруктово-овощную корзину в Украине: что происходит на продовольственных рынках сегодня
Всесвітні ігри-2022
Нация победителей: за первый день Всемирных игр в США украинцы завоевали четыре медали. Читай, кто принес золото
Смотреть больше

Последние видео
0:04:19
Ігор Талалай повернувся з російського полону й розповів про катування

Почти без еды и воды, с побоями и пытками электрическим током. Волонтер о 88 днях в российском плену
0:02:52
Повернулися з російського полону
Прошли все круги ада, теперь — реабилитация. Истории героев, которые вернулись из русского плена
0:02:39
Миколаївський зоопарк - як живуть тварини під час війни
Николаевский зоопарк: какие экзотические животные живут в зверинце и кто родился во время войны
0:04:00
Выставка войны
Выставка Спротив-2022: в Киеве мастера превращают металлолом РФ в искусство
0:02:59
R-18
Украинская аэроразведка тестирует новый отечественный октокоптер R-18: возможности и особенности
0:02:49
Щоденні обстріли на Запоріжжі
Из подвалов страшно выходить! Запорожье ежедневно кроют градами
0:06:23
Дивовижна історія українця, який виступив з Coldplay
Подошел Крис Мартин и предложил вместе спеть: удивительная история украинца, который выступил с Coldplay
0:06:30
Легалізація одностатевих шлюбів в Україні
Уровни права для всех семей! Легализуют ли в Украине однополые браки и почему это важно
0:03:49
Відбудова будинків у Чернігові
Такова она, сила украинцев! Как беда войны объединила жителей Чернигова
Історія відносин України та НАТО
Два символических саммита в Мадриде с разницей в 25 лет — история отношений Украины и НАТО
Больше видео
Дивовижна історія українця, який виступив з Coldplay
Читать дальше
Подошел Крис Мартин и предложил вместе спеть: удивительная история украинца, который выступил с Coldplay
Відбудова будинків у Чернігові
Читать дальше
Такова она, сила украинцев! Как беда войны объединила жителей Чернигова

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь