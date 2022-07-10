Lifestyle

Рівні права для всіх родин! Чи легалізують в Україні одностатеві шлюби та чому це важливо

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Липня 2022, 19:33

Більше відео
Ціни на овочі та фрукти в Україні в липні
Ціна на фруктово-овочевий кошик в Україні: що відбувається на продовольчих ринках сьогодні
Всесвітні ігри-2022
Нація переможців: за перший день Всесвітніх ігор у США українці здобули чотири медалі. Читай, хто приніс золото
0:03:41
вінки з посланнями
Плакала навіть погода: як запускали Дніпром віночки з посланням в окуповані міста
Рівні права для всіх родин! Чи легалізують в Україні одностатеві шлюби та чому це важливо
Соціально відповідальний бізнес. Розповідаємо про тих, хто боронить нашу країну в тилу
Дивитись більше

Останні відео
0:06:30
Легалізація одностатевих шлюбів в Україні

Рівні права для всіх родин! Чи легалізують в Україні одностатеві шлюби та чому це важливо
0:03:49
Відбудова будинків у Чернігові
Така вона, сила українців! Як лихо війни об’єднало мешканців Чернігова
0:06:30
Історія відносин України та НАТО
Два символічних саміти в Мадриді з різницею у 25 років — історія відносин України та НАТО
0:04:36
Слов'янськ
Слов’янськ знищують разом із його жителями: що відбувається у прифронтовому місті
0:02:03
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Жахлива трагедія у Часовому Яру: що відомо про завал багатоповерхівки
Ціни на овочі та фрукти в Україні в липні
Ціна на фруктово-овочевий кошик в Україні: що відбувається на продовольчих ринках сьогодні
0:03:57
Вибухи в Харкові 10 липня
До ракет уже звикли, та ворог змінив тактику — що відомо про вибухи у Харкові 10 липня
0:27:16
Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів
Мене роздягнули повністю, до трусів. Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів
0:10:06
Рибалки Київського моря
Герої серед нас: рибалки Київщини привозили харчі в окуповані села та евакуйовували людей
Оборонні заняття для цивільного населення в Києві
У Києві стартували заняття для цивільного захисту населення: хто може долучитись
Більше відео
Відбудова будинків у Чернігові
Читати далі
Така вона, сила українців! Як лихо війни об’єднало мешканців Чернігова

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь