Рівні права для всіх родин! Чи легалізують в Україні одностатеві шлюби та чому це важливо

Петиція про легалізацію статевих шлюбів на сайті президента України набрала понад 26 тис. підписів із 25 тис. потрібних лише за шість днів.
Авторка петиції Анастасія Совенко додала в описі петиції:
— У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім’ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар.
Тепер на петицію має відреагувати президент України Володимир Зеленський. Очільниця ЛГБТ-організації Інсайт Олена Шевченко розповіла, чому легалізація одностатевих шлюбів зараз на часі.
За її словами, петиція — перший крок, адже вона надійшла від простого громадянина. Це не була ініціатива громадських організацій, які захищають права ЛГБТ.
— Ми побачили як масово люди почали підписувати, звичайно, громадські організації теж. Але переважно це люди, які зрозуміли, чому це питання наразі актуальне, — каже Олена Шевченко.
Жінка сказала, що треба дочекатися відповіді президента й потім думати, як просувати ідею рівності прав та шлюбу для усіх громадян України.
За словами Олени, війна лише загострила проблеми рівності. Вона повідомила, що багато людей із ЛГБТ-спільноти служить у ЗСУ.
— Тут питання в тому, що немає рівності. Наприклад для гетеросексуальної родини є пільги. Є доступ до того, щоб поховати людину, прийти в реанімацію, права на спадок, дітей тощо, — каже Шевченко.
— Тут питання в тому, що немає рівності. Наприклад для гетеросексуальної родини є пільги. Є доступ до того, щоб поховати людину, прийти в реанімацію, права на спадок, дітей тощо, — каже Шевченко.
За словами Олени, зараз стикнулися з такою ситуацією: людина гине, а інша людина для неї ніхто. Адже немає жодного документа, що вони подружжя, й, звісно, вони не родичі.
— Ми маємо зрозуміти, що це не про якісь додаткові права. Це просто про справедливість. Сьогодні й зараз нам треба врегулювати це питання, — каже Олена Шевченко.
Легалізація одностатевих шлюбів може бути ще одним доказом того, що ми рухаємося у напрямку ЄС. Раніше в Україні ратифікували Стамбульську конвенцію, хоч цей шлях був довгий й тривав з 2011 року.
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