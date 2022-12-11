Бесплатные лекарства против редкой болезни! Украина закупит уникальный препарат

Впервые в Украине детям со спинальной мышечной атрофией (СМА) будут бесплатно выдавать лекарства для самостоятельной терапии дома.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Читай, когда заработает новшество.
Правительство поддержало предложение Минздрава по централизованной закупке девяти лекарственных средств по договорам управляемого доступа, в частности препарата Эврисди (Рисдиплам) для лечения СМА.
Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкая нервно-мышечная болезнь, которая приводит к атрофии конечностей и смерти.
Рисдиплам является единственным лекарственным средством против СМА, которое можно использовать самостоятельно дома. Ведь его принимают орально.
В 2023 году препарат начнут выдавать пациентам со спинальной мышечной атрофией первого типа, в частности, тем, кому поставят диагноз по результатам программы расширенного неонатального скрининга.
Впоследствии Минздрав сообщит подробные условия получения пациентами этого лекарственного средства (возраст, тип болезни и т.п.).
— Позитивные переговоры с компанией Roche по закупке Рисдиплама для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией — это настоящий прорыв для свободной и независимой Украины, которая заботится о своих гражданах! — сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Напомним, что во время военного положения в Украине произошло упрощение программы Доступні ліки. Читай, какие изменения внесли в нее.
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