Бесплатные лекарства против редкой болезни! Украина закупит уникальный препарат

Впервые в Украине детям со спинальной мышечной атрофией (СМА) будут бесплатно выдавать лекарства для самостоятельной терапии дома.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. Читай, когда заработает новшество.

Лекарство от СМА в Украине

Правительство поддержало предложение Минздрава по централизованной закупке девяти лекарственных средств по договорам управляемого доступа, в частности препарата Эврисди (Рисдиплам) для лечения СМА.

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Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкая нервно-мышечная болезнь, которая приводит к атрофии конечностей и смерти.

Рисдиплам является единственным лекарственным средством против СМА, которое можно использовать самостоятельно дома. Ведь его принимают орально.

В 2023 году препарат начнут выдавать пациентам со спинальной мышечной атрофией первого типа, в частности, тем, кому поставят диагноз по результатам программы расширенного неонатального скрининга.

Впоследствии Минздрав сообщит подробные условия получения пациентами этого лекарственного средства (возраст, тип болезни и т.п.).

— Позитивные переговоры с компанией Roche по закупке Рисдиплама для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией — это настоящий прорыв для свободной и независимой Украины, которая заботится о своих гражданах! — сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Напомним, что во время военного положения в Украине произошло упрощение программы Доступні ліки. Читай, какие изменения внесли в нее.

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