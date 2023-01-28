Пекельно смачний та ароматний! Як приготувати суп харчо: покроковий рецепт

Душа бажає чогось незвичного, цікавого та нового? А як щодо грузинської кухні? Точніше, грузинського супу харчо. У холодну пору це саме те, що потрібно, аби зігрітися.
Суп харчо — це страва, в основі якої обов’язково мають бути такі інгредієнти: яловичина, волоські горіхи та тклапі (висушене сливове пюре). Ці продукти вважаються незамінними, коли мова йде про суп харчо.
Але ми сьогодні все ж замінимо тклапі на томатну пасту, аби інгредієнти стали більш доступними та кожен міг спробувати цю страву.
Рецептом супу харчо поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко.
Така кількість спецій надасть твоєму супу пряного аромату, і від страви не можна буде відірватись.
Для харчо можна вибрати будь-яку частину яловичини, ми віддали перевагу ребрам, — розповідає Клопотенко.
Для харчо можна вибрати будь-яку частину яловичини, ми віддали перевагу ребрам, — розповідає Клопотенко.
Фото: Сайт Євгена Клопотенка
Не починай одразу смакувати.
Дай настоятись супу харчо протягом 20-30 хвилин, аби він наситився ароматами.
Дай настоятись супу харчо протягом 20-30 хвилин, аби він наситився ароматами.
Під час подачі посип суп подрібненою зеленню кінзи.
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