Пекельно смачний та ароматний! Як приготувати суп харчо: покроковий рецепт

Душа бажає чогось незвичного, цікавого та нового? А як щодо грузинської кухні? Точніше, грузинського супу харчо. У холодну пору це саме те, що потрібно, аби зігрітися.

Суп харчо — це страва, в основі якої обов’язково мають бути такі інгредієнти: яловичина, волоські горіхи та тклапі (висушене сливове пюре). Ці продукти вважаються незамінними, коли мова йде про суп харчо.

Але ми сьогодні все ж замінимо тклапі на томатну пасту, аби інгредієнти стали більш доступними та кожен міг спробувати цю страву.

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Рецептом супу харчо поділився український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти для приготування супу харчо:

400 г яловичих ребер.

2 ріпчасті цибулини.

1,5 головки часнику.

3 літри води.

4 ст. л. соняшникової олії.

300 г яловичого фаршу.

100 г рису.

50 г волоських горіхів.

3 ст. л. томатної пасти.

½ ч. л. хмелі-сунелі.

½ перцю чилі.

1 ч. л. орегано.

½ ч. л. зіри.

2 лаврових листки.

2-3 ст. л. ткемалі (за бажанням).

7-8 гілочок кінзи для подачі (за бажанням).

Сіль та перець до смаку.

Така кількість спецій надасть твоєму супу пряного аромату, і від страви не можна буде відірватись.

Для харчо можна вибрати будь-яку частину яловичини, ми віддали перевагу ребрам, — розповідає Клопотенко.

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Суп харчо: покроковий рецепт

У розігріту до 220 градусів духовку виклади на деко 400 г яловичих ребер, розрізані навпіл та неочищені — одну цибулину та один часник. Залиш запікатися протягом 20 хвилин. Опісля дістань запечені продукти, переклади в каструлю, додай 3 літри води та вари бульйон на середньому вогні протягом 90 хвилин.

Візьми ще одну цибулину та наріж кубиком. На розігрітій з олією пательні обсмаж цибулю до м’якості протягом кількох хвилин. Далі додай до цибулі 300 г яловичого фаршу та обсмаж ще кілька хвилин, постійно помішуючи. Промий 100 г рису, додай до цибулі з фаршем на пательню та 3 ст. л. томатної пасти і 2-3 черпаки бульйону з-під ребер. Усе це тушкуй протягом 5-7 хвилин на тихому вогні. Прийшов час додавати спеції. Висип чайну ложку орегано, ½ ч. л. хмелі-сунелі, ½ ч. л. зіри та якщо є ткемалі, то його треба 2-3 ст. л. Усе це посоли та перемішай. Повернемося до нашого бульйону. Проціди його та викинь звідти цибулю та часник. Вони більше не знадобляться. Поверни бульйон у каструлю та перекип’яти. Висип у каструлю заправку з пательні та на мінімальному вогні тушкуй протягом 15-20 хвилин. З ребер прибери кісточки, наріж м’ясо невеликими шматочками та додай до супу. Далі дрібно наріж 50 г волоських горіхів та додай у каструлю. Туди ж вкинь 2 лаврових листки та пів головки часнику, зубчики якого також дрібно порубай. Через 10-15 хвилин прибери суп з вогню.

Не починай одразу смакувати.

Дай настоятись супу харчо протягом 20-30 хвилин, аби він наситився ароматами.

Під час подачі посип суп подрібненою зеленню кінзи.

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