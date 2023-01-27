Один из самых бюджетных десертов! Рецепт трехслойного голубого чизкейка с голубикой

Есть десятки рецептов чизкейка. Этот десерт можно приготовить даже без выпечки. Можно экспериментировать и добавлять разнообразные ягоды, делать шоколадным, лимонным, персиковым или классическим. Уверены, что каждый найдет свой любимый вариант чизкейка.

Сегодня мы расскажем о голубом чизкейке с голубикой. Этим рецептом на своей странице в Instagram поделилась финалистка третьего сезона Холостяк, блоггер Яна Станишевская. Он простой в приготовлении и очень вкусный. Она отмечает, что это один из самых бюджетных тортов.

Как приготовить голубой чизкейк с голубикой

Ингредиенты для голубого чизкейка:

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творог — 1 кг

сахарная пудра — 5 и 3 ст. л

желе — 3 пакетика (вкус голубика и ежевика)

быстрорастворимый желатин — 1 ст. л

бисквитное печенье

ягоды голубики

Приготовление голубого чизкейка с голубиной

Творог нужно разделить на две части и взбить до гладкой консистенции блендером.

К первой части творога добавить 5 ст.л сахарной пудры и взбить миксером. Тоненькой струей ввести желатин, растворенный в 50 мл кипятка.

В форму выложить печенье. Далее первый слой творожной массы, поставить в холодильник на 15 минут.

Во вторую часть творога добавить 3 ст. л сахарной пудры и ввести одну пачку разбавленного желе. На один пакетик нужно 150 мл кипятка. Должен образоваться цветной слой. Его залить сверху белого творожного слоя и снова поставить в холодильник на 15 минут.

В это время нужно развести два пакетика желе, для этого использовать 500 мл кипятка. Дать желе остыть.

Выложить голубику на голубой слой сыра и залить тонкой пленкой из желе. Поставить в холодильник на 10 минут.

Лайфхак. Нужно, чтобы ягоды немного застыли в желе. Затем можно выливать оставшуюся смесь. Если вылить сразу всю, то ягоды голубики не будут держаться ровно, а будут “плавать” в желе.

Вылить всю смесь желе на чизкейк и поставить в холодильник, пока не застынет. Затем можно наслаждаться вкусным десертом.

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