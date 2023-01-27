Один із найбюджетніших десертів! Рецепт тришарового блакитного чизкейка з лохиною

Існують десятки рецептів чизкейка. Цей десерт можна приготувати навіть без випікання. Можна експериментувати й додавати різноманітні ягоди, робити шоколадним, лимонним, персиковим чи класичним. Впевнені, що кожен знайде свій улюблений варіант чизкейка.

Сьогодні ми розповімо про блакитний чизкейк з лохиною. Цим рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася фіналістка третього сезону Холостяк, блогерка Яна Станішевська. Він простий у приготуванні та дуже смачний. Яна зазначає, що це один із найбюджетніших десертів.

Як приготувати блакитний чизкейк з лохиною

Інгредієнти для блакитного чизкейка:

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кисломолочний сир — 1 кг

цукрова пудра — 5 і 3 ст. л

желе — 3 пакетики (смак лохина та ожина)

швидкорозчинний желатин — 1 ст. л

бісквітне печиво

ягоди лохини.

Приготування блакитного чизкейка з лохиною

Сир потрібно розділити на дві частини та збити блендером до гладкої консистенції.

До першої частини сиру додати 5 ст.л цукрової пудри та збити міксером. Тоненьким струменем ввести желатин, розчинений у 50 мл окропу.

У форму викласти печиво. Далі перший шар сирної маси, поставити в холодильник на 15 хвилин.

У другу частину сиру додати 3 ст. л цукрової пудри та ввести одну пачку розведеного желе. На один пакетик треба 150 мл окропу. Має утворитися кольоровий шар. Його залити зверху білого сирного шару і знову поставити у холодильник на 15 хвилин.

У цей час треба розвести два пакетики желе, для цього використати 500 мл окропу. Дати желе охолонути.

Викласти лохину на голубий шар сиру і залити тоненькою плівкою з желе. Поставити у холодильник на 10 хвилин.

Лайфхак. Потрібно, щоб ягоди трішки застигли у желе. Потім можна виливати суміш, що залишилася.

Якщо вилити одразу всю, то ягоди лохини не триматимуться рівно, а “плаватимуть” у желе.

Вилити усю суміш желе на чизкейк й поставити у холодильник, поки не застигне. Потім можна насолоджуватися смачним десертом.

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