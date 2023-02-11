Поживніше за смажену рибу: секрети та рецепт приготування смачної ухи

Взимку нашому організму часто не вистачає вітамінів, а риба, як відомо — чудове джерело вітамінів груп А, В, С, D, PP, H, а ще в ній містяться жирні кислоти. Та якщо ти не хочеш смаженої чи печеної риби, Вікна розповідають, як готується уха та які секрети її приготування — рецепт у нашому матеріалі.
Для ухи найкраще вибирати такі види риб: сьомга, форель, короп, судак чи карась. Варити уху можна і з риб’ячих голів та хвостів. Часто для бульйону використовують саме голови та хвости, а потім додають і філе риби.
Рибальську уху готують під час риболовлі зі свіжого вилову. Тому така страва — найсмачніша. Уха має сотні, якщо не тисячі рецептів приготування з різними особливостями. Хтось додає крупи, хтось горілку, а хтось варить її з консервованої риби.
Доволі часто в уху додають трохи горілки. Це допомагає зробити юшку прозорою, а аромат риби більш помітним. Під час варіння алкоголь випаровується, тому уху можна буде їсти дітям.
Найкраще варити рибну юшку в казані. Рибу потрібно варити доти, доки її очі не стануть білими, а якщо хочеш прозорої ухи, краще не додавати туди картоплю.
Фото: Pexels
Для смаку туди часто додають корінь селери, шафран, майоран та розмарин. Але потрібно не перестаратися з приправами, адже головна у страві саме риба. Тому куштуй уху після додавання кожного інгредієнта.
Досвідчені кулінари також не радять варити уху в алюмінієвих каструлях.
Щоб приготувати уху, тобі знадобляться такі інгредієнти:
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати суп харчо.
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