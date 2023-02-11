Поживніше за смажену рибу: секрети та рецепт приготування смачної ухи

Взимку нашому організму часто не вистачає вітамінів, а риба, як відомо — чудове джерело вітамінів груп А, В, С, D, PP, H, а ще в ній містяться жирні кислоти. Та якщо ти не хочеш смаженої чи печеної риби, Вікна розповідають, як готується уха та які секрети її приготування — рецепт у нашому матеріалі.

Як варити уху — корисні поради

Для ухи найкраще вибирати такі види риб: сьомга, форель, короп, судак чи карась. Варити уху можна і з риб’ячих голів та хвостів. Часто для бульйону використовують саме голови та хвости, а потім додають і філе риби.

Рибальську уху готують під час риболовлі зі свіжого вилову. Тому така страва — найсмачніша. Уха має сотні, якщо не тисячі рецептів приготування з різними особливостями. Хтось додає крупи, хтось горілку, а хтось варить її з консервованої риби.

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Доволі часто в уху додають трохи горілки. Це допомагає зробити юшку прозорою, а аромат риби більш помітним. Під час варіння алкоголь випаровується, тому уху можна буде їсти дітям.

Найкраще варити рибну юшку в казані. Рибу потрібно варити доти, доки її очі не стануть білими, а якщо хочеш прозорої ухи, краще не додавати туди картоплю.

Для смаку туди часто додають корінь селери, шафран, майоран та розмарин. Але потрібно не перестаратися з приправами, адже головна у страві саме риба. Тому куштуй уху після додавання кожного інгредієнта.

Досвідчені кулінари також не радять варити уху в алюмінієвих каструлях.

Уха: рецепт приготування покроково

Щоб приготувати уху, тобі знадобляться такі інгредієнти:

Філе обраної риби, її голова та хвіст — 1 кг

Картопля — 300 г

Морква — 2 шт.

Цибуля — 2 великі

Горілка — 50 мл (за бажанням)

Спеції: сіль, перець, лавровий лист, кріп, петрушка.

Приготування

Рибу, її хвіст та голову ретельно помий, прибери зябра та луску. Поклади в каструлю та залий 2 л води. Став варитися на повільний вогонь. Знімай піну, яка утворюється. У бульйон додай одну цілу цибулину та одну моркву, порізану шматочками. Вари годину на повільному вогні. Дістань усе з бульйону. З риби дістань кістки та наріж її зручними шматочками. Овочі з бульйону більше не знадобляться. Проціди бульйон. Картоплю, другу морквину та цибулину наріж дрібними шматочками. Подрібни зелень. У проціджений бульйон додай нарізані овочі та спеції. Вари ще 15 хвилин. Далі в уху поклади порізану на шматочки рибу, додай 50 мл горілки. Вари ще п’ять хвилин. У самому кінці додай кріп та петрушку, дай настоятися страві 15–20 хвилин. Готово!

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