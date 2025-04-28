Графік підживлення полуниці по місяцях: твої секрети великого врожаю та солодких ягід

Фото Pixabay Полуниця — ягода, якій протягом року потрібно багато разів вклонитися. І тому, що кущики низькорослі, і тому, що поводиться вона, немов королева саду — любить прополювання, полив і звісно, підживлення, без якого великих солодких ягід не дочекаєшся. Тож потрібно знати, чого вона хоче в кожен період свого життя. Які добрива давати ягоді у кожен сезон, щоб вона була корисною — весною, влітку, восени і як зберегти цінні мікроелементи взимку — даємо графік підживлення полуниці по місяцях. Тобі лишається обрати, що саме використовувати — мінеральні чи органічні добрива — або спланувати, як вдало комбінувати їх. Графік підживлення полуниці по місяцях: весна Весна — це старт: полуниця прокидається, нарощує листя, формує квіткові бруньки. Саме зараз її потрібно підживити, щоб вона мала сили на формування майбутнього врожаю. Перше підживлення: березень-квітень, як тільки зійде сніг і прогріється земля Органіка: розчин коров’яку (1:10) або пташиний послід (1:20) — джерело азоту для росту листя; зола (150 г/м²) — підживить калієм, фосфором і мікроелементами. Мінеральні добрива: аміачна селітра (10–15 г/м²) — дає швидкий поштовх до росту зелені. Друге підживлення: кінець квітня — початок травня, перед цвітінням Органіка настій кропиви (ферментований 2-3 дні, розбавити 1:5) — природний стимулятор росту, джерело мікроелементів. Мінеральні добрива комплексне добриво (нітроамофоска — 1 ст. л. на 10 л води) — зміцнить кущі перед цвітінням. Читати на тему Органічні чи мінеральні? Якими добривами найкраще підживлювати полуницю навесні Читай у нашому матеріалі, якими добривами найкраще підживлювати полуницю для вдалого врожаю. Графік підживлення полуниці по місяцях: літо Літній догляд спрямований на плодоношення та відновлення сил після врожаю. Він допомагає формуванню великих солодких ягід, зміцнює стійкість до хвороб і сприяє формуванню нових ріжків, підживлює, коли кущики закладають квіткові бруньки на наступний рік. Підживлення під час плодоношення: червень Органіка деревна зола (1 склянка на 1 м²) — дасть рослинам калій та фосфор для солодких ягід. Мінеральні добрива монофосфат калію (10 г на 10 л) — зміцнює кущі, підвищує цукристість ягід. Підживлення після збору врожаю (липень) Органіка компост або перепрілий гній (2–3 кг на м²) — допоможе відновитися кущам після плодоношення. Мінеральні добрива Суперфосфат (30 г/м²) і сульфат калію (15 г/м²) — відновить втрачені кущами поживні речовини. Читати на тему Обробка полуниці навесні: доглядай правильно і май хороший урожай Як зробити весняний догляд за полуницею, чим обробляти та підгодувати полуницю навесні – у нашому матеріалі Схема підживлення полуниці по місяцях: осінь Осінь — це період, який формує врожай наступного року, а ще час підготовки до зими. Восени потрібно зробити усе, щоб зміцнити кореневу систему рослин, допомогти закласти нові бруньки, і не провокувати ріст молодого листя. Підживлення полуниці у вересні Органіка: Компост або перегній (1 відро на 1 м²) — м’яке, довготривале живлення. Мінеральні добрива Фосфорно-калійні добрива без азоту (наприклад, калімагнезія, 20 г/м²) — для делікатного відновлення. Підживлення полуниці у жовтні Мульчування торфом, перегноєм, соломою — це утеплює корені, зберігає вологу, захищає від морозів. Взимку підживлювати не потрібно, головною метою лишається вберегти рослини від вимерзання. Для цього на ділянку підкидають сніг або вкривають її агроволокном. І перевіряють, щоб мульча надійно захищала кущі. Раніше ми розповідали, коли пересаджувати полуницю навесні: кращі періоди, щоб рослина встигла закріпитися на новому місці та дати врожай. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: сад і город Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter