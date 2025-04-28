Графік підживлення полуниці по місяцях: твої секрети великого врожаю та солодких ягід

Полуниця — ягода, якій протягом року потрібно багато разів вклонитися. І тому, що кущики низькорослі, і тому, що поводиться вона, немов королева саду — любить прополювання, полив і звісно, ​​підживлення, без якого великих солодких ягід не дочекаєшся.

Тож потрібно знати, чого вона хоче в кожен період свого життя. Які добрива давати ягоді у кожен сезон, щоб вона була корисною — весною, влітку, восени і як зберегти цінні мікроелементи взимку — даємо графік підживлення полуниці по місяцях.

Тобі лишається обрати, що саме використовувати — мінеральні чи органічні добрива — або спланувати, як вдало комбінувати їх.

Графік підживлення полуниці по місяцях: весна

Весна — це старт: полуниця прокидається, нарощує листя, формує квіткові бруньки. Саме зараз її потрібно підживити, щоб вона мала сили на формування майбутнього врожаю.

Перше підживлення: березень-квітень, як тільки зійде сніг і прогріється земля

Органіка:

розчин коров’яку (1:10) або пташиний послід (1:20) — джерело азоту для росту листя;

зола (150 г/м²) — підживить калієм, фосфором і мікроелементами.

Мінеральні добрива:

аміачна селітра (10–15 г/м²) — дає швидкий поштовх до росту зелені.

Друге підживлення: кінець квітня — початок травня, перед цвітінням

Органіка

настій кропиви (ферментований 2-3 дні, розбавити 1:5) — природний стимулятор росту, джерело мікроелементів.

Мінеральні добрива

комплексне добриво (нітроамофоска — 1 ст. л. на 10 л води) — зміцнить кущі перед цвітінням.

Графік підживлення полуниці по місяцях: літо

Літній догляд спрямований на плодоношення та відновлення сил після врожаю. Він допомагає формуванню великих солодких ягід, зміцнює стійкість до хвороб і сприяє формуванню нових ріжків, підживлює, коли кущики закладають квіткові бруньки на наступний рік.

Підживлення під час плодоношення: червень

Органіка

деревна зола (1 склянка на 1 м²) — дасть рослинам калій та фосфор для солодких ягід.

Мінеральні добрива

монофосфат калію (10 г на 10 л) — зміцнює кущі, підвищує цукристість ягід.

Підживлення після збору врожаю (липень)

Органіка

компост або перепрілий гній (2–3 кг на м²) — допоможе відновитися кущам після плодоношення.

Мінеральні добрива

Суперфосфат (30 г/м²) і сульфат калію (15 г/м²) — відновить втрачені кущами поживні речовини.

Схема підживлення полуниці по місяцях: осінь

Осінь — це період, який формує врожай наступного року, а ще час підготовки до зими. Восени потрібно зробити усе, щоб зміцнити кореневу систему рослин, допомогти закласти нові бруньки, і не провокувати ріст молодого листя.

Підживлення полуниці у вересні

Органіка:

Компост або перегній (1 відро на 1 м²) — м’яке, довготривале живлення.

Мінеральні добрива

Фосфорно-калійні добрива без азоту (наприклад, калімагнезія, 20 г/м²) — для делікатного відновлення.

Підживлення полуниці у жовтні

Мульчування торфом, перегноєм, соломою — це утеплює корені, зберігає вологу, захищає від морозів.

Взимку підживлювати не потрібно, головною метою лишається вберегти рослини від вимерзання. Для цього на ділянку підкидають сніг або вкривають її агроволокном. І перевіряють, щоб мульча надійно захищала кущі.

Раніше ми розповідали, коли пересаджувати полуницю навесні: кращі періоди, щоб рослина встигла закріпитися на новому місці та дати врожай.

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