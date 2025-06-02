Міс Світу 2025: хто переможниця і чи стала українка зіркою конкурсу

І у гламурному світі трапляється, що краса перестає бути гарною обгорткою, а презентує себе заради високої благодійної мети, і конкурс Міс світу — тому підтвердження.

31 травня 2025 року в індійському місті Хайдарабад пройшла 72-а церемонія конкурсу Міс Світу. Цього разу корона вперше в історії заходу вирушила до Таїланду — її отримала 21-річна Сучата Опал Чуангсрі.

Що відомо про щойно обрану Міс світу 2025, і яке місце на конкурсі посіла представниця України — читай у матеріалі.

Що відомо про Міс світу 2025 Сучата Опал Чуангсрі

Тайська красуня Опал — не лише дівчина з обкладинки. Вона — студентка факультету міжнародних відносин в Університеті Тхаммасат, володіє тайською, англійською та китайською мовами та займається готельним бізнесом.

Минуле нинішньої королеви краси не було легким: у шістнадцять років Опал перенесла операцію по видаленню доброякісної пухлини грудей.

Згодом вона створила проект OpalForHer, мета якого — розповісти якомога більшому числу жінок про загрозу раку молочної залози. Дівчина презентувала свій проект на конкурсі Міс світу 2025, втілюючи тим самим його гасло: краса з метою.

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А ще Опал небайдужа до покинутих тварин, вона — справжня мама для великої пухнастої родини. У її домі мешкають шістнадцять котів і п’ять собак.

Під час фіналу, коли Опал запитали, чому їй довірили представляти Азію та Океанію, вона відповіла: Це як догляд за садом, кожен може поливати рослини, але лише той, хто піклується постійно, створює справжню красу. Я тут, щоб бути тією, хто підтримує та надихає.

Окрім нової королеви, журі також обрало дівчат, які були визнані найкращими. Першою віце-міс стала Хассет Дередже Адмассу зі спекотної Ефіопії. Другу сходинку віддали представниці Польщі — Майі Клайді. А третє почесне місце дісталося Орелі Жоахім з екзотичної Мартиніки.

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Міс світу 2025: яке місце посіла представниця з України

Цьогоріч Україну на конкурі Міс світу 2025 представляла Марія Мельниченко з Київщини, дівчина увійшла до топ-8 фіналісток, і це досягнення стало найвищим для України з 2019 року.

Її національний костюм Душа Землі символізував силу української землі та був високо оцінений журі. Крім того, Марія отримала нагороду World Designer Award – Europe.

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Відомо, що Марії Мельниченко двадцять років, вона поєднує навчання на фінансиста в Державному податковому університеті з роботою моделлю та участю у конкурсах краси.

Марія десять років займалася бальними танцями, катається на лижах і сноуборді, а ще — активно підтримує фронт, організовує збори для ЗСУ.

Загалом конкурс Міс Світу давно відійшов від старих стереотипів, які розцінювали жіночу красу, як товар. Його мета — надати жінкам базу для реалізації благодійних проектів, щоб через творчість вони могли змінювати світ.

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