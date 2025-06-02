Мисс Мира 2025: кто победительница и стала ли украинка звездой конкурса

И в гламурном мире случается, что красота перестает быть красивой оберткой, а презентует себя ради высокой благотворительной цели, и конкурс Мисс мира — тому подтверждение.

31 мая 2025 года в индийском городе Хайдарабад прошла 72-я церемония конкурса Мисс Мира. В этот раз корона впервые в истории мероприятия отправилась в Таиланд — ее получила 21-летняя Сучата Опал Чуангсри.

Что известно о только что выбранной Мисс мира 2025, и какое место на конкурсе заняла представительница Украины — читай в материале.

Что известно о Мисс мира 2025 года Сучата Опал Чуангсри

Тайская красавица Опал – не только девушка с обложки. Она — студентка факультета международных отношений в Университете Тхаммасат, владеет тайским, английским и китайским языками и занимается гостиничным бизнесом.

Прошлое нынешней королевы красоты не было легким: в шестнадцать лет Опал перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли груди.

Впоследствии она создала проект OpalForHer, цель которого – рассказать как можно большему числу женщин об угрозе рака молочной железы. Девушка представила свой проект на конкурсе Мисс мира 2025, воплощая тем самым его лозунг: красота с целью.

А еще Опал небезразлична к брошенным животным, она — настоящая мама для большой пушистой семьи. В ее доме живут шестнадцать кошек и пять собак.

Во время финала, когда Опал спросили, почему ей доверили представлять Азию и Океанию, она ответила: Это как уход за садом, каждый может поливать растения, но только заботящийся постоянно создает настоящую красоту. Я здесь, чтобы поддерживать и вдохновлять.

Кроме новой королевы, жюри также выбрало девушек, признанных лучшими. Первой вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из жаркой Эфиопии. Вторую строчку отдали представительнице Польши — Майе Клайди. А третье почетное место досталось Орели Жоахим из экзотической Мартиники.

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Мисс мира 2025: какое место заняла представительница Украины

В этом году Украину на конкуре Мисс мира 2025 года представляла Мария Мельниченко из Киевской области, девушка вошла в топ-8 финалисток, и это достижение стало самым высоким для Украины с 2019 года.

Ее национальный костюм Душа Земли символизировал силу украинской земли и был высоко оценен жюри. Кроме того, Мария получила награду World Designer Award — Europe.

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Известно, что Марии Мельниченко двадцать лет, она объединяет обучение на финансиста в Государственном налоговом университете с работой моделью и участием в конкурсах красоты.

Мария десять лет занималась бальными танцами, катается на лыжах и сноуборде, а еще активно поддерживает фронт, организует сборы для ЗСУ.

В целом, конкурс Мисс Мира давно отошел от старых стереотипов, которые расценивали женскую красоту как товар. Его цель — предоставить женщинам базу для реализации благотворительных проектов, чтобы через творчество они могли изменять мир.

Раньше мы рассказывали: кардинальные изменения в условиях конкурса Мисс Вселенная, узнай, кто теперь может участвовать.

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