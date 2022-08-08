Ми вже переважаємо за вишколом! Пілот винищувача про роботу Повітряних сил та мрію опанувати сучасні літаки

Олексій — військовий льотчик, літає на винищувачі Су-27. Йому лише 25 років, а виконує польоти він уже близько восьми.

Повномасштабне вторгнення Олексій зустрів у відрядженні, адже напередодні, 23 лютого, провели ротацію особового складу на оперативному аеродромі. Льотчик був вимушений заступити на чергування в іншому місці.

Він розповів, що за інструкціями авіаційну техніку мають піднімати у повітря ще до завданих ударів, наприклад, у мить вильоту ворожої ракети. Але Олексієві та його побратимам довелося робити це під вибухами.

— Росіянам не вдалося виконати план зі знищення Повітряних сил України, бо у нас було оперативне реагування. Вчасно ухвалені правильні рішення, й ми вивели авіаційну техніку. Особовий склад теж встиг зосередитися.

Повітряні сили існують, процвітають, так буде і надалі, — наголошує льотчик.

Про роботу Повітряних сил

За його словами, з 2014 року лави Повітряних сил поповнили багато молодих льотчиків, тож у них не було бойового досвіду. Весь досвід довелося здобували з 24 лютого.

— Ми аналізували роботу з 24 лютого. Можна сказати, що наші льотчики набули бойового досвіду й зараз вони не лише не поступаються (російським льотчикам — ред.), а й переважають за своїм вишколом, — зауважує Олексій.

Льотчик каже, що кожен його виліт залишається назавжди в пам’яті.

— Із курйозних моментів було, коли вкотре вивозив з-під ударів літак і в мене відмовив радіозв’язок. Я летів на інший аеродром на гранично низькій висоті без зв’язку.

Телефонував одногрупнику, щоб він попередив тих, хто є на аеродромі, що це лечу я, а не ворог, — згадує Олексій.

Він мріє політати на американському F-22 Raptor та інших сучасних літаках. Льотчик впевнений, що навчитися керувати сучасним літаком багато часу не зайняло б, якщо інтенсивно виконувати програму. Але основне завдання — не просто злетіти й здійснити посадку, а вести бій, тому для цього треба більше часу, можливо, півроку.

Українські військові кажуть, що війна — це тонкість та наука. Раніше ми розповідали історію Кирила Вереса — майора ЗСУ та Героя України.

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