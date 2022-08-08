Люди

Мы уже превосходим по военной подготовке! Пилот истребителя о работе Воздушных сил и мечте овладеть современными самолетами

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 августа 2022, 17:45

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Історія 24-річного снайпера на псевдо “Лисий”: як хлопець нищив ворога
Ошейник раба всегда легче, чем доспехи воина! История снайпера, который получил ранение, но готов служить дальше
0:03:00
Яка ситуація в Маріуполі 8 серпня: як живуть люди в зруйнованих будинках
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