Мы уже превосходим по военной подготовке! Пилот истребителя о работе Воздушных сил и мечте овладеть современными самолетами

Алексей — военный летчик, летает на истребителе Су-27. Ему всего 25 лет, а выполняет полеты он уже около восьми.

Полномасштабное вторжение Алексей встретил в командировке, ведь накануне, 23 февраля, была проведена ротация личного состава на оперативном аэродроме. Летчик был вынужден заступить на дежурство в другом месте.

Он рассказал, что по инструкциям авиационную технику должны поднимать в воздух еще до нанесенных ударов, например, в момент вылета вражеской ракеты. Но Алексею и его товарищам пришлось делать это под взрывами.

— Россиянам не удалось выполнить план по уничтожению Воздушных сил Украины, потому что у нас было оперативное реагирование. Вовремя приняты правильные решения, и мы вывели авиационную технику. Личный состав тоже успел сосредоточиться.

Воздушные силы существуют, процветают, так будет и дальше, — отмечает летчик.

О работе Воздушных сил

По его словам, с 2014 года ряды Воздушных сил пополнили много молодых летчиков, так что у них не было боевого опыта. Весь опыт пришлось получать с 24 февраля.

— Мы анализировали работу с 24 февраля, можно сказать, что наши летчики приобрели боевой опыт и сейчас они не только не уступают (российским летчикам — ред.), но и превосходят по своей подготовке, — отмечает Алексей.

Летчик говорит, что каждый его вылет остается навсегда в памяти.

— Из курьезных моментов было, когда в очередной раз вывозил из-под ударов самолет и у меня отказала радиосвязь. Я летел на другой аэродром на предельно низкой высоте без связи.

Звонил одногруппнику, чтобы он предупредил тех, кто на аэродроме, что это лечу я, а не враг, — вспоминает Алексей.

Он мечтает полетать на американском F-22 Raptor и других современных самолетах. Летчик уверен, что научиться управлять современным самолетом много времени не заняло бы, если интенсивно выполнять программу. Но основная задача — не просто взлететь и совершить посадку, а вести бой, поэтому для этого нужно больше времени, возможно, полгода.

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