Нашийник раба завжди легший за обладунки воїна! Історія снайпера, який отримав поранення, але готовий служити далі

24-річний розвідник-спецпризначенець Нацгвардії на псевдо “Лисий” давав доброго прочухана росіянам, але зараз перебуває у шпиталі. Нацгвардієць проходить реабілітацію після тяжкого поранення.

Він ще не так давно нищив окупантів та броньовану техніку, доки не натрапив на протипіхотну міну. Молодик уже встиг одружитися й готовий стати бойовим інструктором для наших бійців.

Суть його життєвої філософії вмістилася в татуюванні на скаліченій вибухом правій нозі — “Нашийник раба завжди легший за обладунки воїна”. До повномасштабного вторгнення снайпер брав участь у боях на Донбасі.

За перші 30 хвилин на фронті наприкінці лютого нацгвардієць встиг знищити з гранатомета броньованого Тигра.

Його тату на потилиці “Смерть за спиною” ледь на стало пророчим. Розвідник отримав тяжке бойове поранення, але залишився живий.

Коли зійшли зі стежки, наступив на протипіхотну міну. Добре, що росіяни слабкі духом і не почали нас наздоганяти.

— Гранатометник “Добриня” годину мене на собі ніс, з усім екіпіруванням. Я йому дуже вдячний, — каже снайпер.

Уже в лікарні нацгвардієць освідчився своїй нареченій. Вона, звісно, погодилася.

Попереду в хлопця реабілітація та протезування. Він запевняє, що готовий повернутися на передову, але додає: може приносити користь і бойовим інструктором.

Українські військові докладають багато зусиль, ризикуючи своїм життям задля нашої свободи, тож просять не забувати, що вони не міфічні супергерої, а звичайні люди. Раніше ми розповідали історію 20-річного бійця на позивний Трак про іншу сторону війни.

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