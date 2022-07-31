Розповіді

ЗСУ — не міфічні Атланти, вони теж стікають кров’ю та відчувають страх. Історія 20-річного бійця про зворотний бік війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Липня 2022, 18:00
Історія 20-річного бійця на позивний Трак про складнощі війни
Фото: Українська Правда. Життя

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