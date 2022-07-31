Рассказы

ВСУ — не мифические Атланты, они тоже стекают кровью и испытывают страх. История 20-летнего бойца об обратной стороне войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 июля 2022, 18:00
Історія 20-річного бійця на позивний Трак про складнощі війни
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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