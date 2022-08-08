Ошейник раба всегда легче, чем доспехи воина! История снайпера, который получил ранение, но готов служить дальше

24-летний разведчик-спецназовец Нацгвардии на псевдо “Лысый” умело уничтожал россиян, но сейчас находится в госпитале. Нацгвардеец проходит реабилитацию после тяжелого ранения.

Еще недавно он уничтожал оккупантов и бронированную технику, пока не наткнулся на противопехотную мину. Молодой человек уже успел жениться и готов стать боевым инструктором для наших бойцов.

Суть его жизненной философии уместилась в татуировке на изуродованной взрывом правой ноге — “Ошейник раба всегда легче, чем доспехи воина”. До полномасштабного вторжения снайпер участвовал в боях на Донбассе.

За первые 30 минут на фронте в конце февраля нацгвардеец успел уничтожить из гранатомета бронированного Тигра.

Его тату на затылке “Смерть за спиной” едва не стало пророческим. Разведчик получил тяжелое боевое ранение, но остался жив.

Когда сошли с дороги, наступил на противопехотную мину. Хорошо, что россияне слабы духом и не стали нас догонять.

— Гранатометчик “Добрыня” час меня на себе нес, со всей экипировкой. Я ему очень благодарен, — говорит снайпер.

Уже в больнице нацгвардеец сделал своей невесте предложение. Она, конечно, согласилась.

Впереди у парня реабилитация и протезирование. Он уверяет, что готов вернуться на передовую, но добавляет: может приносить пользу и в качестве боевого инструктора.

Украинские военные прилагают много усилий, рискуя своей жизнью ради нашей свободы, поэтому просят не забывать, что они не мифические супергерои, а обычные люди. Ранее мы рассказывали историю 20-летнего бойца на позывной Трак о другой стороне войны.

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