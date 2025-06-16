Жить со вкусом: интервью с Ольгой Мартыновской о кухне, войне и мечтах

Победительница МастерШеф, соучредительница Первой украинской кулинарной академии, успешный шеф-повар и владелица ресторана в центре Парижа Ольга Мартыновская стала героиней экспресс-интервью.

В рамках рубрики 55 вопросов за 5 минут Ольга раскрыла свою искреннюю и откровенную личность, поделившись мыслями о профессии, личной жизни и самых потаённых страхах.

Быстрый блиц: от рассвета до Франции

Начиная разговор, Ольга Мартыновская без колебаний ответила на ряд вопросов, обозначив свои предпочтения:

Просыпаться на рассвете вместо “спать до обеда”.

Отдавать предпочтение кофе и солёному завтраку.

Любимое блюдо с детства — сырники.

Среди кухонь мира самая любимая — французская.

Любимая специя — соль.

К еде выбирает вино.

Любит готовить, но иногда грешит заказами, даже гречки.

На вопрос, кем бы она стала, если бы не шеф-поваром, Ольга ответила, что генетически она пчеловод из династии пасечников. Однако в своих мечтах она хотела бы танцевать или петь.

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Страхи, мечты и кухонные “раздражители”

В разговоре о личном Ольга Мартыновская была максимально искренна:

Самый большой страх сейчас — за жизнь ребёнка.

Самая заветная мечта — жить так, как жили до войны, без войны.

На кухне её больше всего раздражают ленивые и инфантильные повара.

Лучший совет в жизни — “Никогда не сдавайся”, который когда-то произнёс Черчилль.

Также Ольга призналась, что не смогла идеально приготовить обычную котлету.

Такая, знаешь, сочно, с красивыми формами, она там… то что-то суховатая, то жирноватая, — поделилась она.

Самое личное и главные ценности

Одним из самых дорогих инструментов на кухне Ольги является нож стоимостью 500 долларов.

А самую большую ошибку на кухне она совершила во время учёбы во Франции, когда неосторожно облизала крем из кондитерского мешка, за что получила суровый выговор от шефа, грозившего увольнением.

На вопрос, какое блюдо она не стала бы готовить ни за какие деньги, Ольга ответила:

Для какой-нибудь ск***ны, типа Путина или каких-то таких людей не готовила бы ни за какие деньги. А продукты ведь ни в чём не виноваты.

Лучшим шеф-поваром Украины она считает Владимира Ярославского.

А среди случаев на МастерШеф больше всего запомнила, как нашла и без разрешения забрала спрятанное коллегой вино во время конкурса Коммунальная квартира, чем очень его обидела.

Что касается личных принципов, Ольга ответила, что никогда не простит войну русским.

Она также согласилась с утверждением “путь к сердцу лежит через желудок”, отметив, что, столкнувшись с “живыми мужчинами”, поняла важность этой истины.

На вопрос, что делать, если пересолил блюдо, Ольга в шутку ответила:

Ну, если сам пересолил, то выкидывать. Если кто-то, то п**давать..

Советы и жизненные уроки

Будущим участникам МастерШеф Ольга Мартыновская советует приготовить классное, качественное мясо, дожарив его перед судьями.

Она отметила, что горячее блюдо на дегустации гарантирует кубок.

Что касается этики в ресторанном бизнесе, Ольга считает, что плюнуть в тарелку посетителю, испортившему нервы всему коллективу — норм.

А дружба среди рестораторов, по её словам, существует лишь в идеальном мире, тогда как в реальном они “все тут фигу в карманах держат друг к другу”.

Жизненные уроки

Она однозначно предпочитает быть судьёй МастерШеф, а не участницей.

А по поводу выбора между Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским, Ольга ответила:

Только вдвоём, только вместе. Нам очень нравится наш тройничок, так что во всех смыслах никого не забирайте.

Самым ценным в жизни для Ольги являются люди, семья, её близкие.

С началом полномасштабного вторжения она поняла:

Мир не идеален, мир не справедлив, добро не всегда побеждает зло.

Ежедневно Ольга благодарит за жизнь и за свою дочь, называя её даром Господним.

В конце интервью Ольга поблагодарила и завершила словами:

Если ты только сильно любишь эту профессию и сильно любишь людей, то всё получится. Поэтому попробуй влюбиться.

Ранее мы рассказывали, что на Черкасщине прошло уникальное гастрономическое событие, где шеф-повара объединились ради поддержки ВСУ. Все собранные средства направили на помощь украинским военным.

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