Эмоциональное сражение за желаемый китель: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №16 выпуск от 14.06.2025

МастерШеф 15 сезон уже на финишной прямой. Через несколько выпусков мы узнаем имя нового победителя. Но сначала участники должны побороться за такие желанные кители, а затем — и за место в финале.

Читай, кто покинул МастерШеф 15 сезон в 16 выпуске и как прошли конкурсы.

Как прошел 16 выпуск МастерШеф 15 сезон

В 16 выпуске участники наконец-то смогли получить свои именные кители. Но сначала нужно было победить в конкурсах.

Чтобы получить желанную награду, нужно было победить в дуэли с кителянтами прошлых сезонов. Блюда были не из простых, участникам сложно было противостоять финалистам.

Но у проигравших был шанс еще вернуться к белому кителю в битве черных. Задание тоже было не из простых, ведь на кону ценный приз. Участникам пришлось сильно удивлять судей.

Кто покинул МастерШеф 15 сезон в 16 выпуске

В этом выпуске мечта стала реальностью для всех. Никто из участников не покинул проект и все получили кители.

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