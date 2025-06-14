Эмоциональное сражение за желаемый китель: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №16 выпуск от 14.06.2025

Фото Instagram МастерШеф 15 сезон уже на финишной прямой. Через несколько выпусков мы узнаем имя нового победителя. Но сначала участники должны побороться за такие желанные кители, а затем — и за место в финале. Читай, кто покинул МастерШеф 15 сезон в 16 выпуске и как прошли конкурсы. Как прошел 16 выпуск МастерШеф 15 сезон В 16 выпуске участники наконец-то смогли получить свои именные кители. Но сначала нужно было победить в конкурсах.Чтобы получить желанную награду, нужно было победить в дуэли с кителянтами прошлых сезонов. Блюда были не из простых, участникам сложно было противостоять финалистам. Читать по теме Рецепт приготовления брауни — настоящего американского наслаждения Два рецепта брауни по твоему вкусу: читай в нашем материале легкие рецепты приготовления. Но у проигравших был шанс еще вернуться к белому кителю в битве черных. Задание тоже было не из простых, ведь на кону ценный приз. Участникам пришлось сильно удивлять судей. Кто покинул МастерШеф 15 сезон в 16 выпуске В этом выпуске мечта стала реальностью для всех. Никто из участников не покинул проект и все получили кители. Сырники — блюдо, которое способно проверить твои кулинарные умения. Ведь они могут получиться, то “забитыми”, то жидкими. Читай об идеальном рецепте сырников. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: МастерШеф Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter