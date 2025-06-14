Запекла битва за бажаний китель: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №16 випуск від 14.06.2025

МастерШеф 15 сезон уже на фінішній прямі. За кілька випусків ми дізнаємося ім’я нового переможця. Але спершу учасники мають боротися за такі омріяні кителі, а потім — і за місце у фіналі.

Читай, хто покинув МастерШеф 15 сезон у 16 випуску та як минули конкурси.

Як пройшов 16 випуск МастерШеф 15 сезон

У 16 випуску учасники нарешті змогли отримати свої іменні кителі. Але спершу треба було перемогти у конкурсах.

Щоб отримати омріяну нагороду, треба було перемогти у дуелі з кителянтами минулих сезонів. Страви були не з простих, учасникам складно було протистояти фіналістам.

Але у тих, хто програв, був шанс ще повернутися до білого кителя у битві чорних. Завдання теж були не з простих, адже на кону цінний приз. Учасникам довелося сильно дивувати суддів.

Хто покинув МастерШеф 15 сезон у 16 випуску

У цьому випуску мрія стала реальністю для всіх. Ніхто з учасників не покинув проект й усі отримали кителі.

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