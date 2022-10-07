Американська насолода: рецепт приготування брауні

Буває деколи посеред дня тебе долає бажання з’їсти щось солоденьке. Але коли в холодильнику немає нічого готового, спробуй приготувати легкий та дуже смачний рецепт шоколадного брауні.
Цей американський десерт просто тане в роті, а насичений шоколадний смак буде до вподоби кожному поціновувачу солодкого. Він ідеально поєднується з кавою та морозивом, до того ж гарно дивитиметься на святковому столі.
Читай покроковий рецепт шоколадного брауні за класичним випіканням та рецепт брауні з горіхами й печивом у мікрохвильовій печі від редакції Вікна-новини.
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Подавай десерт гарячим, прикрасивши ягодами, цукровою пудрою чи тертим шоколадом. А ось окрім кави брауні смакуватиме зі смузі-глінтвейном. Звучить цікаво? Тоді читай наш рецепт глінтвейну-смузі для святкового столу.
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