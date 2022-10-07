Американська насолода: рецепт приготування брауні

Буває деколи посеред дня тебе долає бажання з’їсти щось солоденьке. Але коли в холодильнику немає нічого готового, спробуй приготувати легкий та дуже смачний рецепт шоколадного брауні.

Цей американський десерт просто тане в роті, а насичений шоколадний смак буде до вподоби кожному поціновувачу солодкого. Він ідеально поєднується з кавою та морозивом, до того ж гарно дивитиметься на святковому столі.

Читай покроковий рецепт шоколадного брауні за класичним випіканням та рецепт брауні з горіхами й печивом у мікрохвильовій печі від редакції Вікна-новини.

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Інгредієнти для приготування класичного Брауні

Чорний або молочний шоколад — 100 г

Цукор — 300 г

Яйця — 5 шт.

Какао-порошок — 5 ст. л.

Масло вершкове — 200 г

Борошно — 1,5 скл

Розпушувач тіста — 0,5 ч. л.

Сіль — до смаку

Олія — 1 ч. л.

Покроковий рецепт приготування класичного Брауні

Спочатку збий міксером яйця з цукром до стану пухкої маси. Поламай шоколад на дрібні шматки у вогнетривкій тарілці, додай вершкове масло та розтопи на водяній бані або у мікрохвильовій печі. Через сито пропусти: борошно, какао, розпушувач та сіль. Перемішай усі сухі складники. Додай до сухих інгредієнтів яйця з цукром та шоколад та перемішуй тісто, яке має стати середньої консистенції. Форму для випікання брауні змасти олією та присип борошном. У розігріту до 180 °С духову піч став форму з брауні на 20 хв. Подавай до столу теплим, з морозивом та кавою!

Інгредієнти для приготування Брауні у мікрохвильовці

Шоколад темний — 100 г

Яйце куряче — 3 шт.

Масло — 100 г

Будь-які горіхи — 30 г

Печиво — 50 г

Цукор — 75 г

Борошно — 25 г

Покроковий рецепт приготування Брауні у мікрохвильовці

Потовчи горіхи та печиво великими шматками. У вогнетривкій тарілці змішай шматочки шоколаду й масла та розтопи їх у мікрохвильовій печі. Туди додай горіхи та печиво. Змішай вінчиком яйця, цукор та борошно. Додай до маси шоколад з горіхами та печивом. Вилий тісто у формочки та відправ у мікрохвильову піч на 2-4 хв, випікаючи на максимальній потужності.

Подавай десерт гарячим, прикрасивши ягодами, цукровою пудрою чи тертим шоколадом. А ось окрім кави брауні смакуватиме зі смузі-глінтвейном. Звучить цікаво? Тоді читай наш рецепт глінтвейну-смузі для святкового столу.

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