Американское наслаждение: рецепт приготовления брауни

Бывает, иногда посреди дня тебя одолевает желание съесть что-то сладкое. Но когда в холодильнике нет ничего готового — попробуй приготовить легкий и вкуснейший рецепт шоколадного брауни.
Этот американский десерт просто тает во рту, а насыщенный шоколадный вкус понравится каждому ценителю сладкого. Он идеально сочетается с кофе и мороженым, к тому же будет хорошо смотреться на праздничном столе.
Читай пошаговый рецепт классического шоколадного брауни и рецепт брауни с орехами и печеньем в микроволновке от редакции Вікна-новини.
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Подавай десерт горячим, украсив ягодами, сахарной пудрой или тертым шоколадом. А вот кроме кофе брауни можно подавать к столу со смузи-глинтвейном. Звучит интересно? Тогда читай наш рецепт глинтвейна-смузи для праздничного стола.
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