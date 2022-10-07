Американское наслаждение: рецепт приготовления брауни

Бывает, иногда посреди дня тебя одолевает желание съесть что-то сладкое. Но когда в холодильнике нет ничего готового — попробуй приготовить легкий и вкуснейший рецепт шоколадного брауни.

Этот американский десерт просто тает во рту, а насыщенный шоколадный вкус понравится каждому ценителю сладкого. Он идеально сочетается с кофе и мороженым, к тому же будет хорошо смотреться на праздничном столе.

Читай пошаговый рецепт классического шоколадного брауни и рецепт брауни с орехами и печеньем в микроволновке от редакции Вікна-новини.

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Ингредиенты для приготовления классического брауни

Черный или молочный шоколад — 100 г

Сахар — 300 г

Яйца — 5 шт.

Какао-порошок — 5 ст. л.

Масло сливочное — 200 г

Мука — 1,5 ст.

Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу;

Масло растительное — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления классического брауни

Сначала взбей миксером яйца с сахаром до состояния рыхлой массы. Поломай шоколад на мелкие куски в огнеупорной тарелке, добавь сливочное масло и растопи на водяной бане или в микроволновке. Через сито пропусти: муку, какао, разрыхлитель и соль. Перемешайте все сухие составляющие. Добавь к сухим ингредиентам яйца с сахаром и шоколадом и перемешивай тесто, которое должно стать средней консистенции. Форму для выпекания брауни перемажь растительным маслом и присыпь мукой. В разогретую до 180 °С духовую печь став форму с брауни на 20 минут. Подавай к столу теплым, с мороженым и кофе!

Ингредиенты для приготовления Брауни в микроволновке

Шоколад темный — 100 г

Яйцо куриное — 3 шт.

Масло сливочное — 100 г

Любые орехи — 30 г

Печенье — 50 г

Сахар — 75 г

Мука — 25 г

Пошаговый рецепт приготовления Брауни в микроволновке

Поломай орехи и печенье большими кусками. В огнеупорной тарелке смешай кусочки шоколада и сливочного масла и растопи их в микроволновке. Туда добавь орехи и печенье. Смешай венчиком яйца, сахар и муку. Добавьте в массу шоколад с орехами и печеньем. Вылей тесто в формочки и отправь в микроволновку на 2-4 минуты, выпекая на максимальной мощности.

Подавай десерт горячим, украсив ягодами, сахарной пудрой или тертым шоколадом. А вот кроме кофе брауни можно подавать к столу со смузи-глинтвейном. Звучит интересно? Тогда читай наш рецепт глинтвейна-смузи для праздничного стола.

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