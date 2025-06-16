Жити зі смаком: інтерв’ю з Ольгою Мартиновською про кухню, війну й мрії

Переможниця Мастер-Шеф, співзасновниця першої української кулінарної академії, успішний шеф-кухар і власниця ресторану в центрі Парижа Ольга Мартиновська стала героїнею експрес-інтерв’ю.

У рамках рубрики 55 запитань за 5 хвилин Ольга розкрила свою щиру та відверту особистість, поділившись думками про професію, особисте життя та найпотаємніші страхи.

Швидкий бліц: від світанку до Франції

Розпочинаючи розмову, Ольга Мартиновська без вагань відповіла на низку питань, окресливши свої вподобання:

Прокидатись на світанку замість спати до обіду.

Віддавати перевагу каві та солоному сніданку.

Улюблена страва з дитинства — сирники.

Серед кухонь світу найулюбленішою є французька.

Улюблена спеція — сіль.

До їжі обирає вино.

Любить готувати, але іноді грішить замовленнями, навіть гречки.

На запитання, ким би вона стала, якби не шеф-кухаркою, Ольга відповіла, що генетично вона бджільниця, адже в її родині династія пасічників.

Проте у своїх мріях вона хотіла б танцювати або співати.

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Страхи, мрії та кухонні “дратувальники”

У розмові про особисте Ольга Мартиновська була максимально щирою:

Найбільший страх зараз — за життя дитини.

Найзаповітніша мрія — жити так, як жили до війни, без війни.

На кухні її найбільше дратують ліниві та інфантильні кухарі.

Найкраща порада в житті — “Ніколи не здавайся”, яку колись виголосив Черчилль.

Також Ольга зізналася, що не змогла б ідеально приготувати звичайну котлету.

Отака, знаєш, сочно, з красивими формами, вона там… то щось суховата, то жирнувата, — поділилася вона.

Найособистіше та головні цінності

Одним з найдорожчих інструментів на кухні Ольги є ніж вартістю 500 доларів.

А найбільшу помилку на кухні вона зробила під час навчання у Франції, коли необережно облизнула крем з кондитерського мішка, за що отримала сувору догану від шефа, який погрожував звільненням.

На питання, яку б страву вона не готувала за жодні гроші, Ольга відповіла:

Для якоїсь ск***няки, типу Путіна чи якихось таких людей не готувала би за жодні гроші. А продукти вони ж нічому не винні.

Найкращим шеф-кухарем України вона вважає Володимира Ярославського.

А серед випадків на Мастер-Шеф найбільше запам’ятала, як знайшла і без дозволу забрала заховане колегою вино під час конкурсу Комунальна квартира, чим дуже його образила.

Що стосується особистих принципів, Ольга відповіла, що ніколи не пробачить війну росіянам.

Вона також погодилася з твердженням “шлях до серця лежить через шлунок”, зазначивши, що стикнувшись з “живими чоловіками”, зрозуміла важливість цієї істини.

На питання, що робити, якщо пересолив страву, Ольга жартома відповіла:

Ну, якщо сам пересолив, то викидати. Якщо хтось, то п**давати.

Майбутнім учасникам Мастер-Шеф Ольга Мартиновська радить приготувати класне, якісне м’ясо, досмаживши його перед суддями.

Вона зазначила, що гаряча страва на дегустації гарантує кубок.

Щодо етики в ресторанному бізнесі, Ольга вважає, що плюнути у тарілку відвідувача, який зіпсував нерви колективу — норм.

А дружба серед рестораторів, за її словами, існує лише в ідеальному світі, тоді як у реальному вони “всі тут дулі тримають в кишенях один до одного”.

Життєві уроки

Вона однозначно віддає перевагу бути суддею Мастер-Шеф, а не учасницею.

А щодо вибору між Ектором Хіменесом-Браво та Володимиром Ярославським, Ольга відповіла:

Тільки вдвох, тільки разом. Нам дуже подобається наш тройничок, тому в усіх сенсах не забирайте нікого.

Найціннішим у житті для Ольги є люди, сім’я, її люди.

З початком повномасштабного вторгнення вона зрозуміла:

Світ не ідеальний, що світ не справедливий, що добро не завжди перемагає зло.

Щодня Ольга дякує за життя і за свою доньку, називаючи її даром Господнім.

Наприкінці інтерв’ю Ольга подякувала та завершила словами:

Якщо ти тільки сильно любиш цю професію, і сильно любиш людей, то все вийде. Тому спробуй закохатися.

Раніше ми розповідали, що на Черкащині пройшла унікальна гастрономічна подія, де шеф-кухарі об’єдналися заради підтримки ЗСУ. Усі зібрані кошти від заходу були направлені на допомогу українським військовим.

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