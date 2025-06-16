Жити зі смаком: інтерв’ю з Ольгою Мартиновською про кухню, війну й мрії

Переможниця Мастер-Шеф, співзасновниця першої української кулінарної академії, успішний шеф-кухар і власниця ресторану в центрі Парижа Ольга Мартиновська стала героїнею експрес-інтерв’ю. У рамках рубрики 55 запитань за 5 хвилин Ольга розкрила свою щиру та відверту особистість, поділившись думками про професію, особисте життя та найпотаємніші страхи. Швидкий бліц: від світанку до Франції Розпочинаючи розмову, Ольга Мартиновська без вагань відповіла на низку питань, окресливши свої вподобання: Прокидатись на світанку замість спати до обіду. Віддавати перевагу каві та солоному сніданку. Улюблена страва з дитинства — сирники. Серед кухонь світу найулюбленішою є французька. Улюблена спеція — сіль. До їжі обирає вино. Любить готувати, але іноді грішить замовленнями, навіть гречки. На запитання, ким би вона стала, якби не шеф-кухаркою, Ольга відповіла, що генетично вона бджільниця, адже в її родині династія пасічників. Проте у своїх мріях вона хотіла б танцювати або співати. Фото: Instagram Читати на тему Запекла битва за бажаний китель: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №16 випуск від 14.06.2025 Розповідаємо, що цікавого було у новому випуску МастерШеф. Страхи, мрії та кухонні “дратувальники” У розмові про особисте Ольга Мартиновська була максимально щирою: Найбільший страх зараз — за життя дитини. Найзаповітніша мрія — жити так, як жили до війни, без війни. На кухні її найбільше дратують ліниві та інфантильні кухарі. Найкраща порада в житті — “Ніколи не здавайся”, яку колись виголосив Черчилль. Також Ольга зізналася, що не змогла б ідеально приготувати звичайну котлету. Отака, знаєш, сочно, з красивими формами, вона там… то щось суховата, то жирнувата, — поділилася вона. Фото: Instagram Найособистіше та головні цінності Одним з найдорожчих інструментів на кухні Ольги є ніж вартістю 500 доларів. А найбільшу помилку на кухні вона зробила під час навчання у Франції, коли необережно облизнула крем з кондитерського мішка, за що отримала сувору догану від шефа, який погрожував звільненням. На питання, яку б страву вона не готувала за жодні гроші, Ольга відповіла: Для якоїсь ск***няки, типу Путіна чи якихось таких людей не готувала би за жодні гроші. А продукти вони ж нічому не винні. Найкращим шеф-кухарем України вона вважає Володимира Ярославського. А серед випадків на Мастер-Шеф найбільше запам’ятала, як знайшла і без дозволу забрала заховане колегою вино під час конкурсу Комунальна квартира, чим дуже його образила. Що стосується особистих принципів, Ольга відповіла, що ніколи не пробачить війну росіянам. Фото: Instagram Вона також погодилася з твердженням “шлях до серця лежить через шлунок”, зазначивши, що стикнувшись з “живими чоловіками”, зрозуміла важливість цієї істини. На питання, що робити, якщо пересолив страву, Ольга жартома відповіла: Ну, якщо сам пересолив, то викидати. Якщо хтось, то п**давати. Майбутнім учасникам Мастер-Шеф Ольга Мартиновська радить приготувати класне, якісне м’ясо, досмаживши його перед суддями. Вона зазначила, що гаряча страва на дегустації гарантує кубок. Щодо етики в ресторанному бізнесі, Ольга вважає, що плюнути у тарілку відвідувача, який зіпсував нерви колективу — норм. А дружба серед рестораторів, за її словами, існує лише в ідеальному світі, тоді як у реальному вони “всі тут дулі тримають в кишенях один до одного”. Життєві уроки Вона однозначно віддає перевагу бути суддею Мастер-Шеф, а не учасницею. А щодо вибору між Ектором Хіменесом-Браво та Володимиром Ярославським, Ольга відповіла: Тільки вдвох, тільки разом. Нам дуже подобається наш тройничок, тому в усіх сенсах не забирайте нікого. Найціннішим у житті для Ольги є люди, сім’я, її люди. З початком повномасштабного вторгнення вона зрозуміла: Світ не ідеальний, що світ не справедливий, що добро не завжди перемагає зло. Щодня Ольга дякує за життя і за свою доньку, називаючи її даром Господнім. Наприкінці інтерв’ю Ольга подякувала та завершила словами: Якщо ти тільки сильно любиш цю професію, і сильно любиш людей, то все вийде. Тому спробуй закохатися. Раніше ми розповідали, що на Черкащині пройшла унікальна гастрономічна подія, де шеф-кухарі об’єдналися заради підтримки ЗСУ. Усі зібрані кошти від заходу були направлені на допомогу українським військовим. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: МастерШеф Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter