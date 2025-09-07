Місцеві дали згоду за гроші? Як у Карпатах з’явилося нове масштабне будівництво

В Україні розгорається гучний скандал, пов’язаний з будівництвом сотень вітряків у горах. Хоча проект обіцяє бути більш енергонезалежним і створювати нові робочі місця, місцеві жителі та екологи б’ють на сполох. Більше про ситуацію розповіли DW.

Перетворили урочище на будмайданчик: як вирубують карпатські ліси

Жителька Закарпаття Віталіна Кайданюк показує місце, де колись любила відпочивати з рідними — тепер воно перетворилося на пустир й будівництво. Люди ходили сюди по чорницю. Тепер же урочище Прелуки під полониною Рівною — суцільний будмайданчик.

Пасли коней, та тепер вони не будуть тут пастися! На превеликий жаль, буде пастися тут велика багатотонна техніка!

До самої полонини веде нова, широка й розчищена дорога. А на висоті майже 1500 метрів тривають будівельні роботи. Тут хочуть звести три десятки вітряків. Для них уже готові фундаменти. Полонина немає статусу заповідника, однак є кандидатом у смарагдову мережу.

Це європейська мережа територій, важливих для збереження біорізноманіття. На Закарпатті вже є вітряки, та будівництво на половині Рівній обурило місцевих й екологів.

Високогір’я для України є дуже рідкісними ландшафтами й екосистемами. Це менше відсотка від усієї території України. Якщо зараз його зруйнувати, нічого подібного вже не буде, — каже доцентка УжНУ Оксана Станкевич-Волосянчук.

На полонині Руна розпочалися будівельно-монтажні роботи до отримання позитивного висновку з оцінювання впливу на довкілля. Вітряки будує компанія Вітряні парки України, релокована з Краматорська. Компанія запевняє, що будівництво законне.

За словами керівника компанії Владислава Єременка, висновки ОВД не потрібні для будівництва фундаментів, адже підготовчі роботи за законом проводити можна.

Селищна рада дозволила будівництво, адже компанія сплачує величезні суми за оренду землі й податки, а ще — проводить волонтерські роботи для шкіл села. Проте самі селяни ставляться до вітряків на полонині неоднозначно.

Депутати громади йдуть на поступки ще одному будівництву на горі Гостра, адже хочуть, аби громада не занепала від браку коштів та виїзду людей за кордон. Юристка та журналістка-розслідувачка переконані, що будівництво ведеться з порушеннями, а правоохоронці закривають на це очі. Проти журналістки компанія подала два позови суду та веде, за її словами, інформаційну атаку.

Усіх незгодних із будівництвом намагаються залякати та закинути зв’язки з РФ. Натомість компанія планує спорудити 300 вітряків у Карпатах.

