Местные согласились за деньги? Как в Карпатах появилось новое масштабное строительство

В Украине разгорается громкий скандал, связанный со строительством сотен ветряных мельниц в горах. Хотя проект обещает быть более энергонезависимым и создавать новые рабочие места, местные жители и экологи бьют тревогу. Больше о ситуации рассказали DW.

Превратили урочище в стройплощадку: как вырубают карпатские леса

Жительница Закарпатья Виталина Кайданюк показывает место, где когда-то любила отдыхать с родными — теперь оно превратилось в вырубленный пустырь и строительство. Люди ходили сюда за черникой. Теперь же урочище Прелуки под Руна-полониной — сплошная стройплощадка.

Пасли коней, но теперь они не будут пастись здесь! К большому сожалению, будет пастись здесь большая многотонная техника!

К самой полонине ведет новая, широкая и расчищенная дорога. А на высоте почти 1500 метров ведутся строительные работы. Здесь хотят возвести три десятка ветряных мельниц. Для них уже готовы фундаменты. Полонина не имеет статуса заповедника, но является кандидатом в изумрудную сеть.

Это европейская сеть территорий, важных для сохранения биоразнообразия. На Закарпатье уже есть ветряные мельницы, и строительство на половине Руна возмутило местных и экологов.

Высокогорье для Украины — очень редкие ландшафты и экосистемы. Это меньше процента от всей территории Украины. Если его разрушить, ничего подобного уже не будет, — говорит доцент УжНУ Оксана Станкевич-Волосянчук.

На полонине Руна начались строительно-монтажные работы до получения положительного вывода по оценке влияния на окружающую среду. Ветряные мельницы строит компания Ветряные парки Украины, релоцированная из Краматорска. Компания уверяет, что строительство законное.

По словам руководителя компании Владислава Еременко, выводы ОВО не нужны для строительства фундаментов, ведь подготовительные работы по закону проводить можно.

Поселковый совет разрешил строительство, ведь компания платит огромные суммы за аренду земли и налоги, а еще проводит волонтерские работы для школ села. Однако сами жители села относятся к ветрякам на полонине неоднозначно.

Депутаты громады идут на уступки еще одному строительству на горе Острая, ведь хотят, чтобы громада не пришла в упадок от нехватки денег и выезда людей за границу. Юристка и журналистка-расследовательница убеждены, что строительство ведется с нарушениями, а правоохранители закрывают на это глаза. Против журналистки компания подала два иска в суд и ведет, по ее словам, информационную атаку.

Всех несогласных со строительством пытаются запугать и упрекнуть в связях с РФ. Компания планирует построить 300 ветряков в Карпатах.

