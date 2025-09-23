Когда обрывать яблоки на зиму 2025 и как лучше сохранять урожай: оптимальные сроки

Чтобы не испортить урожай, следует знать, как и когда нужно собирать яблоки. Ведь разные сорта обрывают в разное время. Когда можно обрывать яблоки на зиму и что нужно это знать — читай в материале.

Когда обрывать яблоки разных сортов: оптимальные сроки

Сорта яблок делят чаще всего на три группы.

Ранние. Те, кто начинает собирать летом. Чаще они могут сохраняться достаточно мало времени, до 3-4 недель. Созревают они к середине августа. Средние. Могут храниться от месяца до четырех. Ими можно лакомиться к зиме, собирая в сентябре. Поздние. Сохраняются дольше всего. Некоторые сорта могут простоять в правильных условиях до апреля. Собирают в сентябре-октябре.

Как определить зрелость яблок

Чтобы точно понять, созрело яблоко или нет, важно пользоваться такими лайфхаками.

Созревшие яблоки при нажатии на кожуру имеют вмятину. Внешний вид у них яркий, без червоточины. Мякоть должна быть белого или кремового цвета. На вкус — сочные, с характерным сортовым вкусом.

Как правильно обрывать яблоки: инструкция

Для того чтобы яблоки сохранились подольше, нужно соблюдать основные правила сбора.

Срывай фрукты в сухую погоду, дождавшись, когда просохнет утренняя роса. Урожай после сбора охлаждения до температуры 8-10°C. Проводи сбор яблок сразу при достижении спелости. Зрелый фрукт должен обладать ярко выраженным ароматом и сладким вкусом. Поэтому если снимать его не на этой стадии, то яблоко очень скоро станет сухим и рыхлым. Урожай важно ставить на хранение сразу после уборки. Важно, чтобы в помещении температура была в интервале от 0°C до 4°C, а также достаточно высокая влажность (85-90%).

Как хранить яблоки: основные правила

Плоды лучше хранить в деревянных ящиках, картонных коробках или стеллажах. Если их немного, выложи яблоки в полиэтиленовый пакет с дырками и подвесь к потолку. Если хочешь надолго сохранить фрукты, выложи их в емкость и переводи слои яблок песком древесной стружкой, бумагой или сухим песком. Солому лучше для этого не брать, ведь из-за этого яблоки неприятно пахнут. Если хранить их в квартире, выбери прохладное и сухое место. Лучше делать это в картонных ящиках или коробках. Дели яблоки на партии весом 3-4 кг. Разложи по пакетам и завяжи их. Сделай несколько дыр в упаковке, чтобы яблоки не сгнили. Пакеты с фруктами выложи в большие ящики и храни на полу, в холодильнике или в подвале.

